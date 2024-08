Ondate di calore in Campania: allerta della Protezione Civile fino a lunedì

1 minuto per la lettura

CAMPANIA – La Regione Campania si prepara a fronteggiare un’intensa ondata di calore, con temperature previste ben al di sopra delle medie stagionali. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta che entrerà in vigore dalle ore 12 di sabato 10 agosto e proseguirà fino alle 14 di lunedì 12 agosto.

ONDATE DI CALORE IN CAMPANIA

Le previsioni meteorologiche indicano un innalzamento delle temperature di 5-7°C oltre i valori tipici di questo periodo. Il rischio è reso ancora più grave dall’elevato tasso di umidità, che potrebbe superare il 70% durante le ore serali e notturne, in combinazione con condizioni di scarsa ventilazione. Questi fattori potrebbero causare un significativo disagio per la popolazione, soprattutto per le categorie più vulnerabili.

«Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio», si legge nella nota della Protezione Civile.