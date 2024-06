Emergenze idriche a Capri: presentato un piano strategico

2 minuti per la lettura

L’isola di Capri, gioiello del Mediterraneo, si prepara a fronteggiare con determinazione le sfide legate alla scarsità d’acqua. Un piano innovativo e strutturato è stato presentato ieri mattina nel corso di un vertice presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, al quale hanno partecipato i sindaci dei Comuni dell’isola, rappresentanti della Gori (l’ente gestore del servizio idrico), dell’Ente idrico campano e della Regione Campania. Il prefetto di Bari ha annunciato con soddisfazione che è stato finalmente delineato un “piano B” per gestire e prevenire situazioni di crisi idrica.

EMERGENZE IDRICHE A CAPRI: LE MISURE IN PROGRAMMA

Il piano prevede l’installazione di due desalinizzatori, che garantiranno una portata d’acqua adeguata per l’isola, affrontando così il problema della scarsità delle risorse idriche. Inoltre, è stata pianificata la disponibilità costante di venti autobotti pronte all’uso in qualsiasi momento della giornata. Questo assicurerà che, in caso di emergenza, l’approvvigionamento d’acqua possa essere garantito tempestivamente. Un ulteriore passo strategico è l’impiego di una nave cisterna, pronta a intervenire in caso di necessità. Questa misura è stata considerata fondamentale per aumentare la capacità di risposta in situazioni critiche.

TEMPISTICA E PROSSIMI PASSI

Il prefetto ha assicurato che le attività in programma sono già in fase di realizzazione e che vedranno la luce a breve. «Io – ha aggiunto il prefetto – ho anche suggerito che le attività che farà la Gori vanno anche segnalate ai due Comuni e alla Prefettura». Una prossima riunione di verifica è stata programmata entro dieci giorni, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e garantire che il piano prenda forma e sia attuato nei tempi previsti.

GESTIONE EMERGENZA IDRICA DEI GIORNI SCORSI

Riflettendo sull‘emergenza idrica affrontata nei giorni scorsi, di Bari ha sottolineato come la situazione sia stata gestita con la massima tempestività, garantendo sicurezza e servizi essenziali alla popolazione grazie all’uso delle autobotti. Tuttavia, ha ribadito l’importanza di una gestione razionale delle risorse idriche. «L’uso della risorsa idrica deve essere razionalizzato e questa sarà un’altra attività che i Comuni devono porre in essere perché l’acqua è un bene prezioso».

Il piano delineato rappresenta un passo significativo verso la sicurezza idrica di Capri. Grazie alla collaborazione tra le autorità locali, regionali e l’ente gestore, l’isola si prepara ad affrontare il futuro con maggiore serenità, garantendo ai suoi abitanti e turisti un approvvigionamento idrico costante e sicuro.