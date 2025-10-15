Pusher di 14 anni trovato con 40 dosi di cocaina in tasca nel Napoletano

1 minuto per la lettura

Nel Napoletano pusher a 14 anni: «Non saprei fare altro». Fermato a Castello di Cisterna con 40 dosi di cocaina e 470 euro in contanti.

CASTELLO DI CISTERNA (NAPOLI) – A soli 14 anni già spacciava droga nel cuore del quartiere popolare “Legge 219”. Quando i carabinieri lo hanno fermato, aveva con sé 40 dosi di cocaina pronte per la vendita e 470 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. “Non saprei fare altro”, avrebbe detto ai militari dopo il controllo.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri (14 ottobre), durante un servizio di perlustrazione dei carabinieri della locale compagnia. I militari hanno notato il ragazzino aggirarsi con fare sospetto tra i palazzi del complesso di edilizia popolare. Alla vista della gazzella, il giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente, attirando ancora di più l’attenzione degli agenti. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso delle dosi di stupefacente, già confezionate e pronte per lo smercio, oltre a una somma di denaro compatibile con l’attività di spaccio. Il quattordicenne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli.