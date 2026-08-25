Torre Annunziata, contrabbando di benzina: 4 misure cautelari, sequestro da 320mila euro

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Torre Annunziata: contrabbando di benzina e oli lubrificanti per evadere IVA e accise. Scattano quattro misure cautelari e maxi-sequestro.

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) – Una vasta frode fiscale nel settore dei prodotti energetici è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Aversa. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di quattro persone ritenute responsabili di contrabbando di carburanti ed evasione sistematica di IVA e accise.

CONTRABBANDO DI BENZINA: LE INDAGINI E IL MODUS OPERANDI

L’inchiesta, originariamente avviata dalla Procura di Napoli Nord, ha preso il via dal blocco di un autoarticolato carico di olio lubrificante. I successivi approfondimenti investigativi hanno portato a galla un’organizzazione ben strutturata che commercializzava illecitamente ingenti quantitativi di carburanti per autotrazione, eludendo i controlli fiscali ed scortando le merci con documentazione falsa o del tutto assente. Nel corso delle operazioni, i finanzieri hanno sequestrato complessivamente circa 100 tonnellate tra benzina e lubrificanti, oltre ai mezzi utilizzati per le spedizioni clandestine, stimando la frode complessiva per oltre 220.000 chili di prodotti energetici consumati in frode.

Il quadro cautelare emesso dal giudice prevede per gli indagati un obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria, due obblighi di presentazione e una misura interdittiva dal divieto di esercitare attività d’impresa per la durata di un anno. Contestualmente, nei confronti di due indagati e di una società coinvolta, la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per equivalente fino a un valore di 322.189,22 euro.