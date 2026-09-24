Crediti d’imposta per 153 milioni sequestrati al proprietario della Juve Stabia

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NAPOLI – Crediti d’imposta ritenuti illecitamente generati e ancora giacenti nei cassetti fiscali, per quasi 153 milioni di euro. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza (primo Gruppo Napoli) a due società edili. Entrambe sono riconducibili all’imprenditore Alfredo Guerri, proprietario e presidente della società sportiva Juve Stabia.

Il decreto di sequestro è stato emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura di Napoli.

I crediti d’imposta, generati tra il 2021 e il 2024, sarebbero stati ottenuti illecitamente attraverso il superbonus 110%. Sarebbero stati attestati lavori parzialmente o mai realizzati in 64 cantieri.

Secondo gli inquirenti i crediti d’imposta erano destinati a essere immessi nel circuito delle cessioni, previsto dalla disciplina del superbonus 110%, e poi monetizzati con il trasferimento dietro compenso ad altre ditte. In questo modo i crediti formalmente collegati a lavori edilizi mai realizzati o solo parzialmente eseguiti avrebbero assunto una parvenza di regolarità, consentendone l’utilizzo in compensazione o l’ulteriore cessione