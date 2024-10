Eruzioni del Gusto 2024: a Pietrarsa, vini vulcanici e show cooking dal 25 al 28 ottobre

3 minuti per la lettura

PIETRARSA (NAPOLI) – Dal 25 al 28 ottobre 2024, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, situato al confine tra Napoli e Portici, ospiterà la sesta edizione di “Eruzioni del Gusto”. Questo evento di punta celebra l’enogastronomia, la viticoltura e l’enoturismo delle aree vulcaniche, portando in scena il meglio dei sapori della Regione Campania e di altre zone vulcaniche d’Italia. Con la scommessa su qualità e tradizione, “Eruzioni del Gusto” si prepara a deliziare i palati e a celebrare la cultura contadina in un contesto di grande prestigio.

ERUZIONI DEL GUSTO 2024: IL LEGAME TRA CULTURA E TERRITORIO

Promosso dall’associazione culturale Oronero, “Eruzioni del Gusto” si propone di rafforzare i legami tra cultura e territorio, esplorando l’identità e le tradizioni culinarie legate alle peculiarità geologiche e climatiche delle aree vulcaniche.

IL PREMIO “IL CONTADINO DELL’ANNO”

Quest’anno, l’evento si arricchisce di un’importante novità: il premio “Contadino dell’Anno”, un riconoscimento riservato a coloro che si sono distinti per il loro impegno nella terra e nella lavorazione dei suoi frutti. Questo riconoscimento sarà un omaggio alla passione e al sacrificio degli agricoltori provenienti da diverse regioni italiane.

SESTA EDIZIONE ERUZIONI DEL GUSTO

L’evento non sarà solo una fiera di prodotti; sarà un vero e proprio viaggio nel mondo dell’agricoltura e della gastronomia. Diverse figure di agricoltori provenienti da varie regioni italiane porteranno le loro storie, testimonianze di passione e sacrificio, in un’occasione di scambio e crescita. «Mettere i contadini al centro dell’agenda delle politiche agricole in Italia è fondamentale», afferma Carmine Maione, presidente di Oronero, sottolineando l’importanza di riconoscere il lavoro di chi preserva e tramanda la cultura agraria.

Le celebrazioni non si limitano al riconoscimento dei contadini; si intrecciano anche con il prestigioso anniversario degli 800 anni dell’Università Federico II di Napoli. In questo contesto, la Reggia di Portici, sede del Dipartimento di Agraria, diventerà un fulcro di eventi significativi durante il festival.

UN EVENTO DI RILIEVO INTERNAZIONALE

Il direttore del Museo di Pietrarsa, Oreste Orvitti, evidenzia l’importanza del festival: «Il successo delle passate edizioni di Eruzioni del Gusto ci ha spinti a programmare nuovamente al Museo l’evento culturale, scientifico ed enogastronomico che accomuna i territori vulcanici della terra. Pietrarsa trae le sue origini proprio dal Vesuvio e il Museo Nazionale Ferroviario affonda le proprie radici in questa zona che diventa sempre più nota al grande pubblico col passare del tempo».

Le giornate di “Eruzioni del Gusto” non solo metteranno in luce prodotti di eccellenza, ma anche l’architettura industriale del Museo, che, insieme alla collezione ferroviaria storica, offrirà una cornice unica all’evento. «Le quattro giornate della manifestazione ideata dall’associazione Oronero – sottolinea Orvitti – portano all’attenzione del mondo non solo i prodotti enogastronomici, ma anche il luogo che la ospita, con i gloriosi rotabili d’epoca della collezione ferroviaria a farle da cornice. Anche l’architettura industriale di quello che fu reale opificio Borbonico, poi trasformato in officina rotabili e poi in Museo, unitamente allo splendido panorama e alla magnificenza dei reperti esposti, fanno di questa kermesse un evento imperdibile che trova l’idonea collocazione in un luogo unico al mondo, protetto e gestito come un gioiello prezioso incastonato in un territorio vulcanico che offre il giusto equilibrio tra storia, cultura e bellezza».

Inoltre, la Campania sarà rappresentata da una vasta gamma di prodotti tipici: dal Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, alla pasta di Gragnano IGP, fino alla celebre mozzarella di bufala campana. Non mancheranno le prelibatezze della tradizione locale, come la pizza e i dolci tipici, che attireranno gli appassionati di gastronomia e i turisti.

UN’OCCASIONE PER SCOPRIRE IL TERRITORIO

Dal Vesuvio ai Campi Flegrei, passando per le aree interne e costiere della Campania fino all’Etna, “Eruzioni del Gusto” si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare la straordinaria ricchezza dei territori vulcanici e la loro offerta enogastronomica. Con la partecipazione di esperti del settore, chef rinomati, e operatori turistici, il festival promette di essere un’esperienza coinvolgente e formativa.