Capri, multa fino a 500 euro per i cani senza guinzaglio o paletta

1 minuto per la lettura

Isola di Capri: multe fino a 500 euro per i cani senza guinzaglio o paletta per la raccolta delle deiezioni.

Nuove regole per il passeggio dei cani sull’isola di Capri: guinzaglio e paletta per la raccolta delle deiezioni diventano obbligatori. I trasgressori rischiano sanzioni pecuniarie fino a 500 euro. A stabilirlo è la nuova ordinanza emessa dal comandante della polizia municipale Daniele De Marini in consultazione con il sindaco Paolo Falco e il vicesindaco Roberto Bozzaotre.

MULTE FINO A 500 EURO PER CANI SENZA GUINZAGLIO O PALETTA

La disposizione, entrata in vigore immediatamente, impone che ogni cane condotto in luoghi pubblici sia tenuto al guinzaglio e munito di una museruola – rigida o morbida – quando richiesto dalle autorità o in situazioni di grande affollamento. Questa misura si rende necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini e degli animali, soprattutto in considerazione della limitata larghezza delle strade capresi.

L’ordinanza sottolinea anche l’importanza di dotarsi di strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni canine e di un contenitore di acqua per la pulizia di eventuali residui. I proprietari sono chiamati ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare danni a persone o altri animali, anche nel caso in cui l’animale sia tenuto regolarmente al guinzaglio. Inoltre, la dispozione precisa: «evitare l’affido dell’animale, anche temporaneamente, a persona non in grado di gestirlo correttamente».

Queste misure sono state introdotte per garantire la sicurezza e la pulizia dell’isola, rispondendo alle crescenti preoccupazioni dei residenti e dei turisti riguardo alla gestione dei cani negli spazi pubblici. Con l’entrata in vigore di questa ordinanza, le autorità locali mirano a mantenere l’ordine e a promuovere una convivenza più armoniosa tra animali e cittadini.