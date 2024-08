Attraversano i Faraglioni al chiaro di luna: denunciati 3 skipper

1 minuto per la lettura

Denunciati tre skipper dai Carabinieri della compagnia di Sorrento per aver attraversato i celebri Faraglioni di Capri in violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione.

La suggestiva bellezza dei Faraglioni di Capri, avvolta dalla magia del chiaro di luna e illuminata dal cielo stellato, offre uno spettacolo mozzafiato che affascina ogni visitatore. Tre skipper sono stati denunciati dai Carabinieri della compagnia di Sorrento per aver attraversato i celebri Faraglioni in violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione.

FARAGLIONI DI CAPRI: CONTROLLI NOTTURNI E DENUNCE

Nella notte tra giovedì e venerdì, i Carabinieri hanno intensificato i controlli sulla costa dell’isola di Capri, un’area di straordinaria bellezza che fa parte della rete “Habitat Natura 2000” del ministero dell’Interno, destinata alla tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale. I Faraglioni, con le loro imponenti formazioni rocciose, rappresentano uno degli angoli più iconici e fragili della costa caprese.

Il battello CC402, impegnato in un servizio straordinario di vigilanza marittima, ha setacciato la zona fino all’alba. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno controllato 12 imbarcazioni e identificato 27 persone. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno sorpreso tre skipper a navigare sotto costa in una zona vietata. Nonostante il fascino e l’attrattiva del panorama notturno, le loro azioni hanno violato le normative e messo in pericolo l’ambiente marino protetto. La legge vieta esplicitamente il transito vicino ai Faraglioni per preservare l’integrità ecologica e paesaggistica del sito.