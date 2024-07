Napoli, due extracomunitari feriti a coltellate in Piazza Garibaldi

1 minuto per la lettura

I due extracomunitari sono stati feriti a coltellate nella notte a Napoli, in Piazza Garibaldi, le loro condizioni non sono gravi ma l’episodio desta preoccupazione.

NAPOLI- Notte di tensione quella trascorsa a Napoli, tra domenica e lunedì 22 luglio 2024. Quattro persone ferite in varie parti della città. In piazza Garibaldi due cittadini tunisini sono stati feriti a coltellate.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri, i due uomini, entrambi di nazionalità tunisina e rispettivamente di 30 e 24 anni, sarebbero stati aggrediti da ignoti nel corso della notte.

Il primo ferito, un 30enne, è stato trasportato all’ospedale del Mare. Dopo le cure è stato poi dimesso con una prognosi di dieci giorni per una ferita lacero-contusa da arma bianca al torace.

La seconda vittima, un 24enne, è stata invece portata all’ospedale Pellegrini dove ha ricevuto una prognosi di sette giorni per una ferita da coltello al gluteo.

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno rinvenuto e sequestrato un coltello in Piazza Garibaldi proprio dove i due extracomunitari sono stati feriti. Non si esclude che potrebbe trattarsi dell’arma utilizzata nell’aggressione. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Gli stessi carabinieri della compagnia di Napoli Stella stanno lavorando sul ferimento, avvenuto sempre durante la stessa notte, di un ragazzo di sei 16. In questo caso il ferimento, per un tentata rapina è avvenuto nel quartiere San Lorenzo, precisamente in via Ettore Bellini.