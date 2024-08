Sindaco di Gragnano aggredito davanti al Comune

1 minuto per la lettura

A Gragnano, nel Napoletano un uomo ha aggredito il sindaco Nello D’Auria mentre si trovava davanti al palazzo del Comune

GRAGNANO (NAPOLI) – Il sindaco di Gragnano (Napoli), Nello D’Auria, ieri mattina (30 agosto 2024) è stato aggredito da un uomo mentre si recava al Comune, proprio davanti al Municipio. A riferirlo è lo stesso primo cittadino, che ha già sporto denuncia, in un post su Facebook. Intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini necessarie a ricostruire l’accaduto.

«Il visibile stato di salute fisica e mentale dell’uomo – ha scritto il primo cittadino – mi spinge ad inviare una missiva ai servizi sociali e all’Asl per determinare se il soggetto in questione, che non conosco, sia già assistito o abbia bisogno di assistenza sanitaria e psicologica, al fine di stabilire le aree di intervento e i modelli operativi più idonei per affrontare eventuali patologie fisiche e mentali».

Il primo cittadino evidenzia come «fatti come questo dimostrano quanto i sindaci, in prima linea, possano diventare bersagli. Per fortuna è stato un episodio sedato nell’immediato ma va detto che l’iter sanitario per la gestione di soggetti difficili è troppo lungo». Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso in una nota «piena solidarietà e vicinanza a Nello D’Auria. È necessario, oggi più di prima, che i sindaci siano messi nelle condizioni di poter dare risposte rapide ed efficaci ai cittadini», ha concluso Manfredi.