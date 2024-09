Napoli, agguato a Scampia, ucciso un giovane

1 minuto per la lettura

Omicidio a Scampia dove in un agguato mentre si trovava dal barbiere un killer a volto coperto ha ucciso un 29enne del luogo

NAPOLI – Agguato nella tarda serata di ieri, 7 settembre 2024, a Scampia. Un killer a volto coperto ha ucciso un giovane di 29 anni mentre questi si trovava in un salone da barbiere. L’agguato è avvenuto in via Ghisleri, per l’appunto nel quartiere Scampia, a Napoli. Sul posto è intervenuta la polizia. A fare fuoco rendendosi autore dell’omicidio, secondo una prima sommaria ricostruzione, sarebbe stato un uomo con il volto coperto. Questi una volta messo a segno l’omicidio si sarebbe allontanato da Scampia a bordo di un’auto guidata da un complice.

Il killer è entrato nel negozio e ha aperto il fuoco sparando diversi colpi, poi è fuggito. La vittima è Camillo Esposito e, secondo quanto appreso, aveva precedenti per rapina e porto abusivo di armi. Le indagini sull’agguato sono affidate agli uomo della Squadra mobile di Napoli che per approfondire la ricostruzione e la dinamica dell’agguato si è avvalsa dell’intervento della polizia scientifica. Inoltre saranno analizzati i video degli impianti di videosorveglianza della zona; si sta accertando anche se qualcuno sia stato o meno presente all’agguato.

Nel frattempo, Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza per la mattina di domani, 9 settembre, alle ore 9.30, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il comitato discuterà «in relazione al grave episodio, verificatosi nel capoluogo, dell’omicidio di un cittadino italiano con precedenti per rapina e porto abusivo di armi, perpetrato a Scampia all’interno di un esercizio commerciale». Il prefetto, si legge in una nota, ha disposto l’immediata intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine nell’area interessata.