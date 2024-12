Tufino, bambina di 4 anni morta: giallo sulle chiamate al 118

1 minuto per la lettura

Proseguono le indagini sul caso di Alessandra, la bambina morta in un’abitazione di via Roma a Tufino, al centro dell’indagine due chiamate al 118.

TUFINO (NAPOLI) – Un alone di mistero avvolge la morte di Alessandra la bambina di 4 anni avvenuta in un’abitazione di via Roma a Tufino, in provincia di Napoli. La morte si è verificata nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 novembre 2024. Sotto la lenta degli investigatori ci sarebbero due diverse chiamate al 118, con versioni sembrerebbe contrastanti sull’accaduto.

La notte della tragedia, intorno all’una del mattino, sarebbero giunte due richieste di soccorso al 118, provenienti dalla stessa abitazione. La prima chiamata, effettuata da un uomo, presumibilmente il compagno della zia della bambina, parlava di una perdita di sensi in seguito all’ingestione di un liquido. Pochi minuti dopo, una seconda telefonata, questa volta da parte di una donna, presumibilmente la zia, riferiva di una caduta dalle scale. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, la bambina era già deceduta.

tufino bambina morta La versione attualmente al vaglio degli inquirenti su quanto è accaduto nell’appartamento di Tufino con la morte della bambina è che Alessandra si sia alzata dal letto. E, nel tentativo di scendere al piano inferiore, sia caduta da una scala a chiocciola. Tuttavia, restano molti punti da chiarire, tra cui i tempi della richiesta di soccorso. Gli investigatori sospettano che le ferite della bambina siano state inizialmente sottovalutate. E che il 118 sia stato chiamato solo in un secondo momento, quando la situazione è precipitata. La Procura di Nola ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina.