Napoli, sequestrati 50 chili di sigarette di contrabbando: un arresto

I finanzieri hanno arrestato, a Napoli in piazza Garibaldi, un uomo trovato in possesso di oltre 50 chili di sigarette di contrabbando.

NAPOLI- Un nuovo colpo al contrabbando di sigarette è stato sferrato dalla Guardia di Finanza nel cuore della città. Le fiamme gialle del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato oltre 50 chilogrammi di sigarette di contrabbando nella recente istituita “zona rossa” di piazza Garibaldi.

I finanzieri, durante un servizio di controllo hanno individuato e fermato un cittadino palestinese, residente in Belgio. L’uomo è statp trovato in possesso di numerosi cartoni contenenti sigarette di contrabbando del tipo “cheap white”, prive delle etichette di sicurezza previste dalla normativa comunitaria. Le “cheap white” non possono essere vendute in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea in quanto non rispondenti agli standard di sicurezza comunitari. Altre “bionde” sono state trovate dalla Guardia di Finanza durante una perquisizione domiciliare. Il contrabbando di tabacchi rappresenta infatti un business molto redditizio, alimentato dalla forte richiesta di prodotti a basso costo e dalla difficoltà nel controllare le frontiere.