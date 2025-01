Incidente sulla SS7 quater: morta l’infermiera Marilena Romano

1 minuto per la lettura

L’infermiera Marilena Romano, di 31 anni è morta in un incidente sulla SS7 quater a Giugliano in Campania, la donna, in moto, ha perso il controllo e, dopo l’impatto, è stata travolta da un’auto.

GIUGLIANO IN CAMPANIA- Un incidente stradale ha spezzato un’altra vita sulla SS7 quater. Ieri pomeriggio, intorno alle 18:30, all’altezza dello svincolo di Varcaturo, ha perso la vita Marilena Romano, 31 anni, un’infermiera stimata e apprezzata dai colleghi e dai pazienti dell’Asl di Marano. La giovane donna, in sella alla sua moto, una potente Kawasaki, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. Dopo l’impatto con il guardrail, è stata travolta da un’auto in transito. Il conducente dell’auto che poi l’ha colpita si è fermato a prestare soccorso.

Nonostante i tempestivi soccorsi dei medici dell’ospedale di Pozzuoli, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

L’infermiera del 118 Marilena Romano morta nell’incidente stradale era conosciuta e stimata da tutti coloro che lavoravano con lei. La sua dedizione al lavoro e la sua umanità erano ammirate da colleghi e pazienti. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuta. L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando l’impegno e la passione di Marilena per la sua professione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania per effettuare i rilievi del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Sono in corso accertamenti per capire se alla base della tragedia ci siano state condizioni atmosferiche avverse, un malore della giovane donna o un guasto meccanico alla moto.