Omicidio a Cardito: 55enne ucciso a colpi d’arma da fuoco

Nell’omicidio di questa mattina Cardito, il 55enne Antonio Vitale, è morto a seguito di in una sparatoria. Indagini in corso: i killer forse a bordo di una moto.

CARDITO (NAPOLI) – Una sparatoria avvenuta questa mattina, 10 giugno 2025, a Cardito, in provincia di Napoli, ha causato la morte di Antonio Vitale, di 55 anni. L’episodio di violenza è avvenuto in via Vecellio e ha scosso la comunità locale. Intorno alle ore 10, il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il Pronto Soccorso di Frattamaggiore, dove era stato ricoverato il 55enne. Nonostante gli sforzi, l’uomo è morto subito dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate dai colpi d’arma da fuoco.

Dalle prime immediate ricostruzioni, è emerso che la vittima sarebbe stata raggiunta dai proiettili poco prima del ricovero, mentre si trovava in via Vecellio a Cardito. Le circostanze esatte e il movente dell’agguato sono ancora in fase di accertamento. Sembrerebbe che i killer siano giunti sul luogo a bordo di una moto e abbiano sparato, pare, dieci corlpi all’indirizzo dell’automobile di Vitale. L’uomo sarebbe stato raggiunto così dai colpi. Sul luogo della sparatoria e presso l’ospedale sono giunti gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Frattamaggiore, che hanno immediatamente avviato le indagini. L’obiettivo è ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio di questa mattina a Cardito e identificare i responsabili.