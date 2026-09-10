Napoli, minorenne aggredito e accoltellato al volto in piazza Carlo III

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Aggressione a Napoli in piazza Carlo III: un minorenne di 17 anni incensurato è stato accoltellato al volto da uno sconosciuto.

NAPOLI – Ancora un episodio di violenza nel cuore della città. Un ragazzo di 17 anni, incensurato e residente a Pomigliano d’Arco, è stato aggredito e ferito al volto con un’arma da taglio nella serata di ieri, 9 settembre 2026, mentre si trovava in piazza Carlo III a Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane stava trascorrendo la serata chiacchierando in strada con alcuni amici. All’improvviso si sarebbe avvicinato uno sconosciuto che, per motivi tuttora in fase di accertamento, avrebbe estratto un coltello sferrando un fendente indirizzato al viso del minore.

Il colpo ha raggiunto il 17enne appena sopra l’occhio sinistro, lesionando l’arcata sopraccigliare. Dopo l’aggressione, il malvivente si è dato rapidamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce nel tessuto urbano circostante.

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IL MINORENNE ACCOLTELLATO TRASPORTATO ALL’OSPEDALE “VILLA BETANIA” DI NAPOLI

l ragazzo è stato prontamente accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “Villa Betania” di Napoli, dove i sanitari gli hanno prestato le cure necessarie per la ferita riportata. Medicato dal personale medico, il giovane è stato successivamente dimesso con una prognosi di quattro giorni.

Nel presidio ospedaliero sono giunti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli per raccogliere le prime testimonianze e avviare gli accertamenti. Sono in corso le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dell’aggressore. Gli investigatori lavorano anche attraverso la possibile acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella piazza.