Poggiomarino, cade da una scala al cimitero durante una tumulazione, 58enne in coma

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Grave incidente al cimitero di Poggiomarino, un uomo di 58 anni, originario di Scafati, è precipitato da circa tre metri. È ricoverato in coma all’Ospedale del Mare

POGGIOMARINO – È ricoverato in coma all’Ospedale del Mare di Napoli il 58enne originario di Scafati rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala nel cimitero comunale di Poggiomarino. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 11 ottobre, mentre erano in corso le operazioni di tumulazione di una salma in una cappella privata.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, dipendente di una ditta di onoranze funebri, sarebbe precipitato da un’altezza di circa tre metri, battendo la testa. La caduta durante una tumulazione in una cappella privata, da un’altezza di 3 metri circa.

Ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in ambulanza al presidio ospedaliero napoletano, dove si trova ricoverato in rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Poggiomarino e della sezione radiomobile di Torre Annunziata. I militari stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.