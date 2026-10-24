Napoli, drone con un chilo di droga abbattuto a carcere di Poggioreale

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Polizia Penitenziaria ha abbattuto un drone con un chilo di droga destinato al carcere di Poggioreale. Uspp denuncia attacco tecnologico della criminalità e carenza di organico.

NAPOLI — Un drone dotato di tecnologia sofisticata è stato intercettato e abbattuto ieri notte, 64 ottobre 2026, dal personale della Polizia Penitenziaria. Il drone sul carcere di Poggioreale serviva per recapitare ai detenuti della struttura un ingente carico di droga. Il peso del carico era pari a circa un chilogrammo complessivo tra hashish, cocaina e marijuana. Il sindacato Uspp ha reso noto la notizia evidenziando evidenziato la tempestività dell’intervento degli agenti in servizio nella casa circondariale partenopea.

DROGA CON IL DRONE VERSO IL CARCERE DI POGGIOREALE, IL SINDACATO USPP: «GUERRA TECNOLOGICA CON LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA»

«Continua senza sosta l’assalto sui cieli delle carceri da parte dei droni», hanno dichiarato in una nota congiunta il presidente dell’Uspp, Giuseppe Moretti, e il segretario regionale, Ciro Auricchio. Entrambi hanno espresso vivo apprezzamento «per l’attività svolta dal personale per l’azione di contrasto al tentativo di introdurre droga e cellulari nella casa circondariale partenopea». I rappresentanti sindacali hanno evidenziato la matrice dell’operazione: «Non c’è dubbio che dietro questo fenomeno ci sia la criminalità organizzata, che sta ingaggiando una guerra tecnologica con le forze dell’ordine».

CARENZE ORGANICHE E RICHIESTA DI STRUMENTAZIONE ANTI-DRONE

La vicenda riporta al centro del dibattito la necessità di dotazioni e risorse idonee per garantire la sicurezza all’interno degli istituti di pena. «La Polizia Penitenziaria svolge un lavoro quotidiano di enorme importanza – hanno concluso Moretti e Auricchio – ma servono strumenti adeguati, sistemi anti-drone, formazione avanzata e un rafforzamento della pianta organica, che a Poggioreale risulta in deficit di 200 unità».