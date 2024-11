Infermiera cartomante su TikTok: l’Asl apre un’inchiesta

2 minuti per la lettura

Dalla divisa da infermiera all’attività di cartomante su TikTok. Una vicenda che sta facendo discutere. L’Asl apre un’inchiesta.

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) – Dalla divisa da infermiera all’attività di cartomante sui social. Una vicenda che sta facendo discutere quella di P.E., infermiera in servizio presso il distretto sanitario 56 dell’Asl Napoli 3 Sud, al centro di un procedimento disciplinare per la sua controversa attività su TikTok.

Attraverso due profili social, identificati come liberta7774 e pianeta.donna5, la donna pubblicizzava i suoi servizi di cartomanzia, chiedendo esplicitamente donazioni economiche in cambio di letture di tarocchi e previsioni personalizzate. La denuncia pubblica è partita dalla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, da tempo impegnata nella tutela del personale sanitario vittima di aggressioni, che ha però questa volta sollevato il velo su una condotta ritenuta incompatibile con la professione sanitaria.

LA DENUNCIA DI “NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE”

“Nessuno tocchi Ippocrate” ha espresso indignazione per l’accaduto, ricordando che il personale medico e infermieristico ha un dovere morale verso la comunità che serve. «E questa sarebbe una infermiera? Tutti gli infermieri italiani si dissociano e prendono le distanze da questo soggetto. Alla Asl Napoli 3 sud e all’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli chiediamo il licenziamento in tronco e la radiazione per reiterazione di questi comportamenti. La signora adesso pubblica dall’account Tik Tok sotto il nome “liberta7774”. Gli altri suoi account sono stati chiusi da lei poiché erano tappezzati di suoi video del genere e video dove attacca il presidente di Nti dott. Manuel Ruggiero. La signora essendo una TikToker con centinaia di followers viene considerata un “personaggio pubblico”. Più volte, nelle sue live, ha dichiarato nome, cognome e qualifica professionale».

La situazione ha preso una piega ancora più inquietante quando sono emersi dettagli su alcune delle sue “predizioni”. Secondo quanto riportato, la donna, spacciandosi per sensitiva, avrebbe parlato di malattie oncologiche, consigliando prevenzione e insinuando la possibilità di tumori nei suoi clienti. «La signora durante la sua attività di cartomante-sensitiva fa ‘predizioni’ su tumori, parla di chemioterapia, invita la gente a fare prevenzione. Nel futuro dei poveri malcapitati che abboccano, vede l’insorgenza di tumori», si legge nel post di denuncia.

INFERMIERA CARTOMANTE SU TIKTOK: L’ASL APRE UN’INCHIESTA

L’Asl Napoli 3 Sud, una volta informata dell’accaduto, ha avviato immediatamente un’indagine interna per accertare i fatti, aprendo un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente, che potrebbe portare alla sua sospensione dal servizio.