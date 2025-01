Ischia, lascia il marito per il parroco: domenica la messa del vescovo

2 minuti per la lettura

Il caos mediatico che ha travolto Ischia continua a far discutere: una donna lascia il marito per il parroco. Domenica la messa del vescovo.

ISCHIA (NAPOLI) – Il caos mediatico che ha travolto Ischia continua a far discutere: una vicenda personale e delicata, che ha sconvolto la comunità locale, ha preso una piega inattesa, mettendo in evidenza non solo una rottura familiare, ma anche la sospensione di un sacerdote dalle sue funzioni.

ISCHIA, LASCIA IL MARITO PER IL PARROCO

La storia ha come protagonisti una donna di 41 anni, madre di due figli, e un parroco 58enne che, dopo aver avuto una relazione clandestina con la donna, ha deciso di autosospendersi dal suo incarico religioso. La vicenda, che ha scosso il quartiere di Barano, nella parte collinare dell’isola, si è conclusa con la decisione della donna di lasciare il marito e trasferirsi con il sacerdote.

La reazione della diocesi non si è fatta attendere. Con il sacerdote che ha rinunciato volontariamente al suo incarico di guida della parrocchia e vice direttore della Caritas diocesana, il vescovo di Ischia, monsignor Carlo Villano, è stato costretto ad intervenire, sostituendo temporaneamente il sacerdote assente. Domenica prossima, infatti, sarà proprio monsignor Villano ad officiare la messa, in attesa di un sostituto.

Le voci che circolano tra i fedeli non lasciano intravedere segni di un ritorno sui propri passi: né il parroco né la donna sembrano intenzionati a fare marcia indietro. La relazione sentimentale, iniziata tra le mura della chiesa, avrebbe preso piede lentamente, alimentata da incontri furtivi e dall’intimità di una quotidianità condivisa tra il sacerdote e la donna, che si occupava delle pulizie parrocchiali. Fino a quando, pochi giorni prima di Natale, la donna ha deciso di porre fine al suo matrimonio, allontanando definitivamente il marito e scegliendo la libertà di vivere la sua storia d’amore con il sacerdote.