Napoli-Chicago, primo volo diretto da maggio 2025

3 minuti per la lettura

American Airlines e Gesac annunciano il primo volo diretto tra Napoli e Chicago: un ponte tra il Sud Italia e gli USA.

A partire da maggio 2025, l’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino (NAP) avrà un nuovo volo diretto verso gli Stati Uniti, con destinazione Chicago. L’annuncio arriva da American Airlines e Gesac, che hanno confermato l’inizio delle operazioni con un collegamento che arricchirà ulteriormente la rete internazionale dell’aeroporto partenopeo. Questo volo, che opererà durante la stagione estiva, si aggiunge al crescente successo del collegamento diretto con Philadelphia, inaugurato lo scorso anno, che ha visto un’ottima risposta da parte dei passeggeri.

L’inserimento di Chicago, una delle città più dinamiche e multiculturali degli USA, rappresenta una vera e propria scommessa per il rafforzamento delle connessioni intercontinentali dall’Italia; in particolare dal Sud, un territorio che negli ultimi anni sta vivendo una vera e propria esplosione di richieste turistiche e commerciali.

NAPOLI – CHICAGO: UN NUOVO VOLO DIRETTO

Il nuovo volo tra Napoli e Chicago non è solo una novità per i viaggiatori italiani, ma anche per gli americani, sempre più attratti dalle bellezze naturali e culturali del Sud Italia. Come dichiarato da José Freig, Vice President of International Operations di American Airlines, «Siamo entusiasti di poter offrire ai passeggeri degli Stati Uniti ancora più possibilità di raggiungere Napoli, la Costiera Amalfitana e altre celebri destinazioni del Sud Italia». La compagnia aerea, infatti, punta a incrementare i flussi turistici da una delle metropoli più importanti del Nord America, permettendo ai passeggeri di esplorare una delle regioni italiane più ambite.

La scelta di American Airlines di operare due voli giornalieri durante la stagione estiva 2025 è un chiaro segnale della crescente domanda di collegamenti diretti tra il Sud Italia e USA. L’aeroporto di Chicago O’Hare (ORD) garantirà un’ulteriore connettività per chi desidera proseguire il viaggio verso altre destinazioni negli USA, Canada, Caraibi e Messico.

NAPOLI SI PREPARA A DIVENTARE UN HUB INTERCONTINENTALE

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha sottolineato che questa nuova rotta conferma la capacità dell’aeroporto di Napoli di diventare un punto di riferimento per i voli intercontinentali. «Siamo felici e orgogliosi che American Airlines abbia deciso di investire ulteriormente sull’Aeroporto di Napoli, confermando il volo per Philadelphia e aggiungendo Chicago», ha commentato. La scelta di una delle città più grandi degli USA come destinazione diretta è il frutto di un’accurata strategia di crescita, mirata a portare a Napoli viaggiatori alto spendenti e a promuovere un turismo di qualità. Le prolungate permanenze e l’elevato impatto economico derivante da questo flusso turistico sono un chiaro vantaggio per l’economia locale, creando nuove opportunità occupazionali e stimolando il settore dei servizi.

NAPOLI-CHICAGO: UN VIAGGIO DI LUSSO E COMFORT A BORDO DEL BOEING 787-8

American Airlines ha annunciato che i voli tra Napoli e Chicago saranno operati con il moderno Boeing 787-8. L’aereo garantirà un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e della tecnologia. I passeggeri potranno godere di poltrone completamente reclinabili in Flagship© Business Class, di comode poltrone in Premium Economy, di intrattenimento di qualità, con streaming TV in diretta e Wi-Fi ad alta velocità. Non mancherà una vasta selezione di film, spettacoli e contenuti audio per rendere l’esperienza ancora più piacevole.