Napoli, Artecinema 2024: il programma della 29ª edizione

3 minuti per la lettura

A Napoli, la magia del cinema incontra l’arte contemporanea con la 29ª edizione di Artecinema, il Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea, che si svolgerà dal 16 al 20 ottobre 2024.

NAPOLI, ARTECINEMA 2024: LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

La serata inaugurale si terrà mercoledì 16 ottobre alle ore 19.30 al prestigioso Teatro San Carlo, un luogo simbolico che rappresenta la tradizione culturale napoletana. Durante l’inaugurazione, sarà proiettato Tehachapi, un film diretto dall’artista JR, noto per il suo approccio innovativo all’arte pubblica. Questo film documenta un progetto realizzato in un carcere di massima sicurezza in California, dove JR ha lavorato con un gruppo di detenuti e guardie carcerarie per creare un’installazione artistica collaborativa.

Tehachapi racconta le storie di circa cinquanta uomini, tra detenuti e personale carcerario, coinvolti in un progetto fotografico che ha trasformato il cortile della prigione in un’opera d’arte temporanea. Con una durata di 92 minuti, il film non solo esplora le vite dei protagonisti, ma mette in luce anche il potere dell’arte come strumento di redenzione e unificazione. JR ha dichiarato: “Questo film è un modo per condividere la loro resilienza e il viaggio verso la redenzione. È un manifesto del potere dell’arte come forza unificante di speranza”.

UN PROGRAMMA RICCO DI NOVITÀ

Dal 17 al 20 ottobre, il Festival si svolgerà presso il Teatro Augusteo, con proiezioni giornaliere dalle 16.00 alle 23.30. Gli spettatori potranno assistere a una selezione curata di documentari, molti dei quali presentati in anteprima mondiale, europea o nazionale. Le opere saranno suddivise in tre sezioni tematiche: Arte e Dintorni, Architettura e Design, e Fotografia.

Tra i titoli di maggior richiamo figurano:

Mark Rothko, la peinture vous regarde di Pascale Bouhénic: un’esplorazione profonda della vita e dell’arte di Mark Rothko, leggendario pittore del XX secolo. Il film ripercorre la sua traiettoria artistica, evidenziando il suo obiettivo di creare un’arte capace di “guarire il mondo”. Diviso in capitoli come “Figura/non figura” e “Astratto/non astratto”, il documentario presenta le contraddizioni della vita e del lavoro di Rothko attraverso interviste a restauratori, scienziati e mercanti di colori;

The Warhol Effect di Lloyd Stanton e Paul Toogood: questo documentario offre una nuova prospettiva sull’eredità di Andy Warhol, esaminando la sua influenza continua nel mondo dell’arte contemporanea. Attraverso interviste con artisti contemporanei, amici e colleghi, il film mette in discussione la percezione comune di Warhol, esplorando i suoi lavori meno noti degli anni ’70 e ’80.

Inoltre, il festival presenterà una selezione di opere fresche e stimolanti, tra cui:

Arte povera. Appunti per la storia di Andrea Bettinetti;

Beyond the White Cube di Giulia Magno (anteprima europea);

Brancusi, les métamorphoses de la sculpture di Alain Fleischer (anteprima italiana);

Georgia O’Keeffe – Painter of the Faraway di Evelyn Schels (anteprima italiana);

Jeff Koons. Un ritratto privato di Pappi Corsicato.

Ogni film sarà presentato in lingua originale con sottotitoli in italiano, garantendo un’esperienza accessibile a tutti i partecipanti.

L’IMPEGNO SOCIALE

Artecinema si distingue non solo per il suo programma cinematografico, ma anche per il suo forte impegno sociale. Quest’anno, il festival si allargherà al di fuori dei teatri, portando proiezioni e dibattiti in scuole, università e istituti penitenziari. Le proiezioni dedicate agli studenti e ai detenuti mirano a stimolare una riflessione critica sull’arte contemporanea, favorendo il dialogo e la creatività tra diverse realtà sociali.

Artecinema 2024 si presenta come un’opportunità imperdibile per scoprire e riflettere sulle questioni più urgenti dell’arte contemporanea. Con un programma ricco e variegato, a cura di Laura Trisorio, il festival si conferma un punto di riferimento fondamentale per artisti, cineasti e appassionati. La manifestazione non solo celebra la creatività e l’innovazione, ma promuove anche un messaggio di inclusione e speranza attraverso l’arte.