Pompei, Madonna dona 250 mila euro al progetto “Sogno di volare”

Madonna a Pompei: nel giorno del suo compleanno, la popstar dona 250 mila euro al progetto teatrale “Sogno di volare”. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di far rivivere il territorio attraverso la creatività e la partecipazione attiva dei giovani.

POMPEI (NAPOLI) – Nel giorno del suo 66° compleanno, Madonna ha deciso di fare un dono speciale a Pompei, rivelando un gesto di generosità che ha catturato l’attenzione di tutti. La popstar, durante una visita privata al sito archeologico, ha annunciato una donazione di 250.000 euro al progetto teatrale “Sogno di volare”. Un’iniziativa che coinvolge adolescenti e bambini del territorio.

MADONNA A POMPEI: VISITA AL SITO ARCHEOLOGICO

Ad accompagnare Madonna durante la sua visita a Pompei è stato il direttore del sito archeologico, Gabriel Zuchtriegel. Così la celebre popstar ha avuto modo di esplorare alcuni dei luoghi più emblematici, come la Casa del Menandro e la Casa dei Ceii. La serata si è conclusa con una prova del lavoro teatrale dei giovani partecipanti del progetto “Sogno di volare” e un rinfresco al Teatro Grande, dove l’artista ha festeggiato il suo compleanno immersa nella storia e nella cultura di uno dei siti archeologici più iconici al mondo.

IL PROGETTO “SOGNO DI VOLARE

Il progetto “Sogno di volare” è stato lanciato nel 2021 dal Parco Archeologico di Pompei con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura attraverso la messa in scena di commedie classiche nel prestigioso Teatro Grande.

Madonna ha deciso di sostenere l’iniziativa “Sogno di volare”, attraverso la sua fondazione “Ray of Light”. La generosità dell’artista si è tradotta in una donazione di 250.000 euro per l’anno 2024/25, che garantirà la prosecuzione del progetto per il quarto anno consecutivo, consentendo ai ragazzi di continuare a vivere e a condividere la loro passione per il teatro. Il sostegno della celebre popstar rappresenta un colpo di scena notevole per un’iniziativa che ha l’obiettivo di far rivivere Pompei attraverso la creatività e la partecipazione attiva dei giovani.

Gabriel Zuchtriegel, direttore del sito, ha espresso il suo entusiasmo: «Sogno di volare, il progetto sostenuto così generosamente da Madonna, è strategico per Pompei perché si rivolge alle persone che vivono in questo territorio meraviglioso e complesso, in particolare ai giovani, e li rende protagonisti di un’esperienza con la quale abbiamo voluto dimostrare che l’arte e la cultura veramente possono cambiare le nostre vite. Certo, mai avrei immaginato, quando abbiamo iniziato nel 2021 tra mille difficoltà, che saremmo arrivati a questo, ma evidentemente sognare di volare funziona davvero».