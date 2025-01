Napoli celebra Pino Daniele: un evento per i suoi 70 anni

3 minuti per la lettura

Napoli celebra Pino Daniele: una serata indimenticabile per i suoi 70 anni. Un concerto-tributo in piazza del Gesù per ricordare il “Mascalzone Latino” nel decennale della sua scomparsa.

Napoli si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi figli più celebri, Pino Daniele, con un evento unico che celebra il suo 70º compleanno. Il 19 marzo, piazza del Gesù diventerà il cuore pulsante di una festa musicale e culturale. Un tributo alla vita e all’arte di un uomo che ha saputo raccontare Napoli al mondo intero attraverso le sue canzoni. Pino Daniele, con la sua voce e la sua chitarra, ha saputo catturare l’essenza della città partenopea, trasformandola in poesia e musica. Il concerto del 19 marzo non sarà solo una celebrazione, ma un richiamo alla memoria collettiva di una città che vive ancora nei versi e nelle note del “Mascalzone Latino”.

La serata, intitolata ‘Je Sto Vicino a Te Forever’, è stata ideata e organizzata dal fratello Nello Daniele, musicista e produttore artistico, già promotore del progetto omonimo dal 2015. L’evento vedrà la partecipazione di grandi artisti che hanno condiviso momenti indimenticabili con Pino, contribuendo a rendere immortale il suo patrimonio musicale. Sul palco si esibiranno artisti del calibro di Antonio Annona, Mario Biondi, Tony Cercola, Clementino, Tullio De Piscopo, Enzo Gragnaniello, Irene Grandi, Raiz, Michele Zarrillo, i 99 Posse e molti altri.

Piazza del Gesù sarà il palcoscenico di una Napoli che non dimentica e che, ancora una volta, si stringerà attorno al suo Pino. Perché, come recita il titolo del progetto, “Je sto vicino a te, forever”.

Napoli celebra Pino Daniele: un ritorno alle radici con “Puortame a casa mia”

Lo slogan scelto per l’evento, ‘Puortame a casa mia’, racchiude il cuore del progetto: riportare idealmente Pino Daniele a casa, tra le strade e i vicoli che lo hanno ispirato. Piazza del Gesù, luogo simbolo della sua infanzia e della sua crescita, diventerà il teatro di un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi.

«Sentivo il dovere, come fratello, di organizzare una festa vera, un grande evento che celebrasse Pino non solo come artista, ma come uomo e parte della nostra famiglia», ha dichiarato Nello Daniele. «Napoli è stata la casa di Pino, la sua fonte di ispirazione. In piazza del Gesù tutto sa di Pino, tante sue canzoni sono nate proprio osservando storie di vita quotidiana di questa zona, penso a “Donna Concetta”».

Un decennale che unisce memoria e futuro

L’evento non sarà solo un omaggio alla carriera artistica di Pino Daniele, ma anche un racconto delle sue radici. “Vogliamo riportare alla luce la sua infanzia, i suoi esordi nei vicoli e nei luoghi che hanno plasmato la sua anima e la sua arte,” aggiunge Nello Daniele.

Con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, in collaborazione con Scabec (Società Campana Beni Culturali), l’evento promette di regalare momenti di pura emozione e magia. L’allestimento del palco è affidato a Italstage, con il supporto audio di Rooster. Inoltre, è prevista una ripresa televisiva per permettere a chiunque, ovunque, di partecipare a questo grande abbraccio collettivo.