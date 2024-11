Castellabate festeggia la riapertura dell’asilo nido gratuito

2 minuti per la lettura

Da lunedì, l’asilo nido comunale di Castellabate riapre i battenti sarà completamente gratuito. Il nuovo servizio ospiterà ai bambini da 12 a 36 mesi di vita.

CASTELLABATE (SALERNO)- Una grande notizia per le famiglie di Castellabate: lunedì 25 novembre riapre i battenti l’asilo nido comunale, un servizio atteso da anni e completamente gratuito. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, mira a sostenere le famiglie e a promuovere la crescita dei più piccoli.

L’apertura dell’asilo nido, rivolto ai bambini di età compresa dai 12 ai 36 mesi, è programmato per le 10:30 di lunedì in Via Porta Nuova. Si tratta di un servizio che l’Amministrazione Comunale ha reso completamente gratuito, mirando ad incentivare ed ampliare l’offerta didattica sul territorio, aiutando la crescita, la formazione e la socializzazione dei bambini e fornendo così un valido supporto alle famiglie. L’intera struttura, inoltre, è stata adeguatamente rimodernata con l’allestimento di nuovi spazi destinati alle varie attività di formazione da svolgere in completa sicurezza.

«Dopo 5 anni di assenza, non vediamo l’ora di ridare vita a questo servizio così atteso da molte famiglie. Come Amministrazione Comunale ci siamo impegnati fortemente affinché il tutto potesse concretizzarsi, offrendo alla comunità una significativa opportunità. Bambini e genitori potranno ora fruire di un nuovo ambiente dove svolgere attività armoniche e didattiche di elevata qualità». Sostiene il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Marianna Carbutti, evidenzia «la risposta positiva che abbiamo avuto in termini di iscrizioni al servizio di asilo nido. Questo fa intendere quanto questo possa essere di grande aiuto alle famiglie del territorio. Vista tale necessità ci siamo adoperati per garantirne la totale fruibilità rendendo gratuita non solo la retta di partecipazione, ma anche il pasto per i nostri piccoli ospiti».

«Riaprire il micronido a Castellabate significa dare un aiuto diretto alle famiglie, essenziale per la crescita dei loro figli e delle future generazioni. Significa offrire un servizio importante dal punto di vista sociale, economico e occupazionale per il nostro territorio. Significa attenzione e sviluppo. In più, per precisa scelta dell’Amministrazione Comunale, il micronido sarà totalmente gratuito per le famiglie che hanno iscritto i propri figli. Tale misura è un’unicità all’interno del Piano Sociale di Zona e siamo davvero contenti di poterla assicurare soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. Un risultato -dichiara il Vice Sindaco, Luigi Maurano-raggiunto grazie ad un lavoro incessante dell’Amministrazione».