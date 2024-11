Eboli, incidente sul lavoro: 49enne muore schiacciato da un trattore

1 minuto per la lettura

Ancora un lutto sul lavoro, un operaio agricolo di 49 anni è morto schiacciato da un trattore a Campolongo nel comune di Eboli.

EBOLI (SALERNO)- Un nuovo lutto si aggiunge al triste elenco delle vittime sul lavoro. Un operaio di nazionalità indiano di 49 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 8 novembre 2024, in un’azienda agricola a Campolongo, nel comune di Eboli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un trattore mentre era impegnato nelle lavorazioni nei campi della Piana del Sele a Eboli. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli per effettuare i rilievi del caso e cercare di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Saranno proprio loro a dover stabilire le cause che hanno portato alla tragica morte dell’uomo. Al momento, tutte le ipotesi rimangono aperte. Purtroppo, questo è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti sul lavoro mortali che vedono coinvolti lavoratori. Una triste conferma di come la sicurezza nei luoghi di lavoro, ancor più in ambito agricolo, continui a essere un problema irrisolto così come quello del lavoro in nero.