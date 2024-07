Magna Graecia Film Festival: Poste Italiane dedica annullo filatelico e cartoline

2 minuti per la lettura

In occasione della 21° edizione del Magna Graecia Film Festival (MGFF), che si svolgerà a Catanzaro il 27 e 28 luglio, Poste Italiane presenterà un annullo filatelico e cartoline ad hoc.

In occasione della 21° edizione del Magna Graecia Film Festival (MGFF), che si svolgerà a Catanzaro il 27 e 28 luglio, Poste Italiane presenterà un annullo filatelico e cartoline dedicati alla kermesse. Fondato nel 2004 dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, il festival si distingue per la sua attenzione al cinema d’autore e al giovane cinema italiano e internazionale, promuovendo opere prime e seconde spesso trascurate dai circuiti tradizionali. L’iniziativa di Poste Italiane non solo celebra il festival, ma sottolinea anche l’importanza della filatelia come mezzo di conservazione e celebrazione della cultura e degli eventi significativi.

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL: ANNULLO FILATELICO E CARTOLINE

L’annullo filatelico, che recita “MGFF Magnagraeciafilmfestival 21° edizione – 27/28.07.2024 – 88100 Catanzaro Centro”, rappresenta un riconoscimento speciale per l’evento cinematografico di prestigio che celebra il meglio del cinema italiano e internazionale. I visitatori avranno l’opportunità unica di timbrare le loro corrispondenze con il bollo esclusivo presso lo stand di Poste Italiane, allestito sul lungomare Stefano Pugliese, di fronte al Best Western Plus Hotel Perla del Porto. Il servizio sarà attivo dalle ore 18.30 alle 20.30, rendendo così questo appuntamento una occasione imperdibile per collezionisti e appassionati.

In aggiunta all’annullo filatelico, Poste Italiane offrirà delle cartoline speciali dedicate al festival. Queste cartoline raffigurano un’affascinante immagine artistica: un fascio di luce che emana dal dito di una figura in volo, simbolo di aspirazioni e illuminazione. L’immagine rappresenta l’impegno del MGFF nel valorizzare il cinema e sostenere i giovani autori, conferendo così un significato profondo e ispiratore all’iniziativa filatelica.

Gli appassionati di filatelia e i collezionisti possono inoltrare eventuali commissioni filateliche all’indirizzo: Poste Italiane / Filiale di Catanzaro – Ufficio postale di Catanzaro, Sportello filatelico, Corso Giuseppe Mazzini – 88100 Catanzaro.