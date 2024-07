Magna Graecia Film Festival 2024: il programma completo

6 minuti per la lettura

Inizia il conto alla rovescia per il Magna Graecia Film Festival 2024: una settimana di emozioni, riflessioni e magia cinematografica.

Inizia il conto alla rovescia per il Magna Graecia Film Festival 2024: una settimana di emozioni, riflessioni e magia cinematografica che lascia il segno, un fotogramma alla volta. Il Magna Graecia Film Festival si prepara a illuminare Catanzaro, nel suggestivo scenario dell’area portuale, dal 27 luglio al 4 agosto con la sua ventunesima edizione. Fondato nel 2004 dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, la kermesse si distingue per la sua attenzione al cinema d’autore e al giovane cinema italiano e internazionale, promuovendo opere prime e seconde spesso trascurate dai circuiti tradizionali.

La magica atmosfera del Golfo di Squillace, che ha ospitato la manifestazione in vari luoghi incantevoli come Soverato e Montepaone Lido prima di stabilirsi a Catanzaro Lido, offre uno sfondo idilliaco per una settimana di proiezioni e incontri d’autore. Questa cornice non solo esalta la bellezza paesaggistica e storica della regione, ma agisce anche da catalizzatore per l’economia locale, attirando visitatori da ogni parte del mondo.

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL

Il Magna Græcia Film Festival non è solo un festival cinematografico, ma un crocevia di cultura, arte e dialogo per un’esperienza che va ben oltre lo schermo. È un’occasione imperdibile per tutti coloro che amano il cinema e desiderano scoprire le storie più autentiche e appassionanti del panorama contemporaneo. Il festival si distingue per la sua selezione di film di qualità, spesso trascurati dai circuiti tradizionali di distribuzione, ma ricchi di contenuti che toccano tematiche sociali attuali e sensibili. Ogni giornata dell’evento è un tassello prezioso nel mosaico della cinematografia contemporanea, offrendo una varietà di proiezioni che spaziano dai documentari alle opere narrative, dalla Calabria al mondo.

21° EDIZIONE MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL

Si è tenuta oggi, presso il Comune di Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione della ventunesima edizione del Magna Graecia Film Festival (Mgff). L’evento è stato introdotto dal presidente del Mgff, Gianvito Casadonte, insieme al sindaco Nicola Fiorita e all’assessore comunale Antonio Borelli, enfatizzando l’importanza di questa manifestazione per la valorizzazione della cultura e del territorio calabrese.

Il Magna Graecia Film Festival è sostenuto dal ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo, Calabria Film Commission e Comune di Catanzaro, in collaborazione con Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro il Cancro.

OSPITI INTERNAZIONALI

L’evento sarà impreziosito dalla presenza di due icone del cinema mondiale, entrambe vincitrici di Premi Oscar. L’attore, regista e sceneggiatore Tim Robbins, celebre per il suo ruolo in “Le ali della libertà”, sarà protagonista di un’intervista esclusiva condotta dalla giornalista Silvia Bizio l’1 agosto. Inoltre, il 2 agosto terrà un concerto con la sua band, i Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, mentre il 4 agosto in suo omaggio sarà proiettato il celebre film “Le ali della libertà”, a 30 anni dall’uscita nelle sale cinematografiche.

Kevin Costner, noto per la sua poliedricità come attore, regista, sceneggiatore, produttore e musicista, sarà presente il 31 luglio per una conversazione speciale con Silvia Bizio e per presentare il suo ultimo film, “Horizon – An American Saga”. La sua partecipazione rappresenta uno dei momenti clou del Festival, promettendo emozioni indimenticabili per il pubblico calabrese.

CINEMA D’AUTORE E OPERE PRIME

Il cuore del festival batte per il cinema italiano e internazionale, con una selezione accurata di opere prime e seconde che saranno valutate da una giuria prestigiosa presieduta dall’attore e regista Michele Alhaique. Da non perdere l’attesissimo debutto alla regia di Claudio Bisio con “L’ultima volta che siamo stati bambini”, che inaugurerà la rassegna, seguito da altri titoli promettenti come “Dall’alto di una fredda torre” di Francesco Frangipane e “Mimi il principe delle tenebre” di Brando De Sica.

DOCUMENTARI: FOCUS SULLA CALABRIA

Il Magna Graecia Film Festival non è solo spettacolo, ma anche impegno sociale e culturale. Il focus “Sguardi di Calabria” presenterà opere che esplorano le tematiche locali con autenticità e sensibilità, tra cui “Cutro, Calabria, Italia” di Mimmo Calopresti, un progetto che affronta la realtà dei migranti sulle coste calabresi con profondità e umanità.

INIZIATIVE SPECIALI E CONCORSO CREATIVO

L’edizione 2024 si distingue anche per le molteplici iniziative collaterali, come il progetto culturale “Favuriti” che propone una nuova narrazione della Calabria, moderato dal giornalista Tommaso Labate e arricchito dalla partecipazione della talentuosa Sarafine. Non mancherà la masterclass del regista Carlo Carlei, che offrirà preziose lezioni sul mondo del cinema agli appassionati del settore.

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL 2024: IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il programma dettagliato include una vasta gamma di eventi che spaziano dai documentari agli incontri con registi e attori di fama mondiale.

27 LUGLIO

Il festival si apre con una serata dedicata alla cultura calabrese e internazionale:

Supercinema: Si comincia con “Kalavria” di Cristina Mantis, uno sguardo intenso sulla realtà calabrese seguito da “20.000 Specie di Api” di Estibaliz Urresola Solaguren;

Arena Porto: Claudio Bisio presenta “L’Ultima Volta Che Siamo Stati Bambini”, un’opera che affronta tematiche profonde e personali.

28 LUGLIO

Supercinema: Gianluca Gargano presenta “In Viaggio Con Lei”, un documentario emozionante che esplora nuove prospettive sulla vita quotidiana;

Arena Porto: Conversazione con Michel Platini. Incontro moderato da Federico Buffa. Un’opportunità unica per scoprire i pensieri e le idee del famoso calciatore e manager francese. Segue Francesco Frangipane con “Dall’Alto di una Fredda Torre”, una riflessione sulla moderna società italiana.

29 LUGLIO

Supercinema: “Cutro, Calabria, Italia” di Mimmo Calopresti porta lo spettatore in un viaggio visivo e culturale attraverso il cuore della Calabria;

Arena Porto: Jerry Calà si unisce alla discussione moderata da Antonio Capellupo, seguito da Gianluca Santoni con “Io e il Secco”, una storia intima e potente.

30 LUGLIO

Terrazza Saliceti – Spazio Radio 2 Rai: Vinicio Marchioni presenta il suo libro “Tre Notti”, una lettura imperdibile per gli appassionati di letteratura contemporanea;

Supercinema: Alec Tibaldi offre un’Anteprima Nazionale con “Lazareth”, seguito da Kasia Smutniak e il suo “Mur”, arricchito da un video messaggio della regista;

Arena Porto: Carlo Carlei discute dei suoi ultimi progetti, concludendo con Michele Riondino e la sua “Palazzina Laf”.

31 LUGLIO

Supercinema: Lay Jin Ong porta “Abang e Adik” alla platea, una visione autentica e toccante della vita contemporanea;

Arena Porto: Kevin Costner entra in conversazione con Silvia Bizio, con un evento speciale dedicato a “Horizon – An American Saga – Capitolo 1”.

1° AGOSTO

Sala conferenza Perla del Porto: Calabria Film Commission e Anica Academy esplorano “Creatività Talentuosa: Idee per Raccontare la Calabria”, un momento imperdibile per chiunque sia interessato alla cultura e alla storia locale;

Terrazza Saliceti – Spazio Radio 2 Rai: Anna Crispino presenta “Carlo Delle Piane: L’Uomo Che Ho Amato”, un ritratto intimo dell’iconico attore italiano;

Supercinema: Luca Calvetta porta “Il Mare Nascosto” sul grande schermo, seguito da Amjad Al Rasheed e il suo “Inshallah A Boy”;

Arena Porto: Carlo Amleto e Gabriele Vagnato offrono una performance musicale unica, seguita da Tim Robbins in conversazione con Silvia Bizio e “Mimi’ Il Principe delle Tenebre” di Brando De Sica.

2 AGOSTO

Terrazza Saliceti – Spazio Radio 2 Rai: Giulio Golia presenta “Mostri di Ponticelli”, una lettura che promette di esplorare i confini tra realtà e immaginazione;

Supercinema: Cinzia Lo Fazio presenta “Tutte le Cose Che Restano”, un documentario intenso che affronta le tematiche contemporanee con sensibilità e profondità;

Arena Porto: Tim Robbins & The Rogues Gallery Band intrattengono il pubblico con un concerto esclusivo, seguito da Michela Giraud e il suo “Flaminia”.

3 AGOSTO

Arena Porto: Clara incanta il pubblico con la sua musica, mentre Raoul Bova condivide riflessioni profonde con Silvia Bizio. La serata culmina con la Cerimonia di Premiazione MGFF24, un momento emozionante per celebrare i talenti emergenti e i maestri del cinema.

4 AGOSTO

Arena Porto: Sigfrido Ranucci presenta “La Scelta”, seguito da un Evento Speciale con “Le Ali della Libertà” di Frank Darabont, chiudendo così una settimana indimenticabile di cinema, cultura e incontro a Catanzaro.