Il piano di Ursula per salvare l’auto Ue

4 minuti per la lettura

Aperto il confronto con i protagonisti del settore automotive per la transizione verso l’elettrico. Il duello con la Cina

La presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Layen ha presentato il dialogo sul settore automotive con i principali protagonisti, vista la fase molto delicata in cui si ritrova l’auto europea.

Siamo nel mezzo della cosiddetta transizione all’elettrico che dovrebbe portare al 2035 alla produzione in Europa di soli veicoli elettrici, lasciando da parte la produzione del motore endotermico.

DIALOGO SUL SETTORE AUTOMOTIVE



Dieci anni possono sembrare tanti, ma in realtà questo cambiamento è davvero qualcosa di epocale, perché l’automobile, si può ben dire, che non sia più la stessa.

Per questo motivo il Commissario ai Trasporti Tsitsikostas è stato incaricato per presentare un piano d’azione, al fine di trovare soluzioni e politiche che possano coniugare questa transizione con la sopravvivenza del settore stesso.

C’è da considerare che l’auto elettrica ha molte meno componenti rispetto ad un’automobile con motore a combustione interna e questo cambia il “mondo” dell’automotive.

I produttori europei sembrano essere in difficoltà, con tagli alle produzioni in molti casi e licenziamenti, come è successo anche al gruppo tedesco Volkswagen in Germania.

In tutto questo c’è da ricordare che la Cina sta diventando sempre di più un attore rilevante nel settore. Questo è vero da anni in termini di mercato vero e proprio, dato che è almeno un quinquennio che in Cina vengono venduti circa 10 milioni di autoveicoli in più che in tutta l’Europa messa insieme.

AUTOMOTIVE IL CAMBIAMENTO NELL’ULTIMO TRIENNIO



Però nell’ultimo triennio c’è stato un grandissimo cambiamento. Se fino a pochi anni fa i grandi produttori europei erano leader anche in Cina per le vendite, tanto che Volkswagen vendeva più auto nel paese asiatico che in Germania, negli ultimi anni i produttori cinesi sembrano avere preso un vantaggio competitivo nel mercato dell’auto elettrica.

Questo non ha portato solo alla crescita dei brand cinesi in Cina, molti forti sull’elettrico, ma si è anche iniziata una nuova fase dove i produttori cinesi esportano molti veicoli verso l’Europa.

Vi è un indubbio vantaggio di costo nella produzione di veicoli elettrici cinesi rispetto a quelli europei e anche per questa ragione la Commissione Europea ha aperto questo dialogo.

Il punto di domanda è se non ci si arrivi con ritardo, ma perché la tendenza di mercato sembra essere molto favorevole ai produttori cinesi e diversi produttori europei sembrano non riuscire a recuperare il gap esistente.

LA SPINTA CINESE

C’è da sottolineare che la “spinta cinese” all’elettrico è davvero forte, dato che nel 2024 si sono venduti nel paese dell’estremo oriente circa 10,9 milioni di automobili BEV e PHEV.

Questo dato è rilevante perché è pari al 47% della quota complessiva di autovetture vendute in Cina e la previsione per il 2025 è quella di raggiungere il 57% di market share per l’elettrico.

Il mercato è cresciuto anche perché c’è da sottolineare che in Cina vi sono incentivi all’acquisto per le automobili, principalmente elettriche, così come esiste da anni una regolazione per la quale è difficile immatricolare nelle grandi città un’auto a combustione tradizionale.

Non è un caso che l’Unione Europea ha introdotto dazi contro le vetture elettriche prodotte in Cina perché si ritiene che questi produttori abbiano ricevuto aiuti dal Governo cinese e questo sta portando i diversi brand cinesi ad aprire fabbriche in diversi paesi europei.

In tutto questo panorama non facile per l’Unione Europea, la situazione dell’Italia sembra essere ancora più complicata.

Il nostro paese è storicamente legato alla produzione di Fiat/Stellantis e c’è da ricordare che la produzione complessiva di veicoli in Italia è nell’ordine di 800 mila veicoli negli ultimi anni.

Il 2024 si dovrebbe essere chiuso con circa 500 mila veicoli prodotti, certificando una crisi non indifferente per il settore automotive italiano. Solo per riportare alcuni dati di altri paesi, si ricorda che la Spagna ha una produzione annuale di circa 2,5 milioni di veicoli, mentre la Germania, seppur in crisi, ne produce oltre 4 milioni.

IL CASO ITALIANO

C’è però da sottolineare che l’Italia è un forte produttore di componentistica che esporta verso Germania e altri paesi produttori di veicoli.

La transizione all’elettrico rischia però di essere molto difficile per questi produttori perché molti dei componenti esistenti nell’auto con motore termico non esistono più nell’auto elettrica, dove invece la batteria diventa una componente rilevante. E qui, purtroppo, l’Italia non sembra essere una protagonista per adesso. La crisi italiana, purtroppo non è solo dal lato della produzione, ma anche dal lato della domanda, dato che anche il 2024 si è chiuso con poco più di 1,5 milioni di auto vendute, vale a dire circa 900 mila in meno del 2007.

Il piano europeo è sicuramente un punto importante, ma è chiaro che bisogna accelerare dal lato politico per affrontare problematiche sempre più complesse da risolvere per un settore economico molto rilevante per l’economia europea.