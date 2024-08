Manovra, più pensioni al Nord o più sviluppo al Sud?

1 minuto per la lettura

INUTILE farsi illusioni: anche la terza manovra dell’era Meloni sarà nel segno dell’austerità. Lo impone il “rinato” patto di stabilità. Lo chiedono ancora di più i mercati pronti ad attaccare un’economia che ha il debito pubblico più alto dell’eurozona. Solo per confermare le misure esistenti, dal taglio del cuneo alla riduzione dell’Irpef, servono 18 miliardi. A cui bisogna aggiungere fra gli 8 e i 10 miliardi necessari per ridurre il deficit e rientrare nelle regole di Bruxelles.

In questo contesto pensare di allargare i cordoni della borsa è pura immaginazione. Questo non significa, però, che siamo già condannati. E che, soprattutto, la manovra sia solo un inutile esercizio contabile. Proprio la mancanza di risorse dettata da un bilancio asfittico impone alla Politica di fare scelte. Come ha spiegato bene il ministro Fitto, esiste una spesa “buona” e una “improduttiva”. La prima è quella che rilancia l’occupazione e stimola gli investimenti. La seconda è quella che fa lievitare la spesa senza aumentare la ricchezza.

E allora perché ostinarsi a parlare di pensioni, con lo stucchevole balletto delle quote e non concentrare l’attenzione, ad esempio, sulla decontribuzione per i neoassunti o sulle risorse necessarie nel 2025 per far decollare la Zes unica, mettendo in condizione il Sud di alimentare la crescita del Paese e risanare anche i nostri conti? Forse una spiegazione è nel fatto che una pensione su due, in Italia, è destinata al Nord.

Si spiega così l’ossessione leghista per quota 41 anni di contributi per tutti. Un’ossessione che può portare qualche voto. Ma che sicuramente non risolve né i problemi della nostra finanza pubblica né quelli dell’economia reale.