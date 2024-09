Maltempo al Sud, allerta gialla in Calabria, Basilicata e Puglia, parzialmente arancione in Campania

2 minuti per la lettura

Arriva il maltempo al Sud, rischio precipitazioni e temporali anche violenti, allerta gialla in Calabria, Basilicata e Puglia, parzialmente arancione in Campania

La perturbazione di origine atlantica che sta già interessando il nostro Paese, in particolare le regioni del Nord e parte di quelle centrali, dalle prime ore di domani si muoverà verso il Sud, portando precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 9 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 9 settembre, allerta arancione sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Toscana e su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise. Allerta gialla in 17 regioni da Nord a Sud.

MALTEMPO AL SUD, ALLERTA GIALLA IN CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA, ARANCIONE IN PARTE DELLA CAMPANIA

In particolare per quanto riguarda la Calabria dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. In base alla previsione la Protezione Civile ha emanato una allerta di livello giallo per tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda la Basilicata, lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.

Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti. Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di

vento. Anche in questo caso la Protezione civile ha emanato un allerta generale di livello giallo.

Per la Campania la situazione appare leggermente diversa. In particolare per le aree interne è prevista una allerta di livello giallo mentre le aree lungo la costa sono caratterizzate da un rischio di perturbazione maggiore tanto che la protezione civile campana ha emanato una allerta di livello arancione.

Per la Puglia, infine, sono previste precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderate. Le temperature sono in sensibile diminuzione mentre sono previsti venti localmente forti di provenienza meridionale. Anche per quanto riguarda la Puglia la protezione civile ha previsto una allerta di livello giallo.