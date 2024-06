1 minuto per la lettura

I PRIMI EXIT poll delle elezioni europee confermano il primato di Fratelli d’Italia come partito che raccoglie il consenso più ampio da parte degli italiani. Il partito che ha come suo leader la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è infatti tra il 26 e il 30%. Numeri più bassi per il resto della coalizione di governo: Forza Italia – Noi moderati è tra l’8,5 e il 10,5%, la Lega è tra l’8 e il 10%.

A insidiare il risultato di Fratelli d’Italia è il Partito Democratico (21-25%). Sul podio sale anche il M5S dato tra il 10 e il 14%. Più staccati gli altri partiti, come Alleanza Verdi Sinistra (5-7%), Stati Uniti d’Europa (3,5-5,5%), Azione-Siamo Europei (2,5-4,5), Pace, terra e dignità (1-3%).