Europee, proiezioni: in Italia trionfa Fratelli d'Italia, regge il Pd

LE PRIME proiezioni del voto delle Europee confermano quelli che erano stati gli exit poll (LEGGI): nella quarta proiezione, quella delle ore 01:24 sul 53% del campione, Fratelli d’Italia raccoglie il consenso più ampio da parte degli italiani assestandosi al 28,9%. Numeri più bassi per il resto della coalizione di governo: Forza Italia – Noi moderati al 9,2%, la Lega all’8,5%.

A insidiare il risultato di Fratelli d’Italia è il Partito Democratico (24,5%). Sul podio sale anche il M5S, all’10,5%. Più staccati gli altri partiti, come Alleanza Verdi Sinistra (6,7%), Stati Uniti d’Europa (3,9%), Azione-Siamo Europei (3,2%), Pace, terra e dignità (2,3%).

Elly Schlein

“Grande ringraziamento a tutte le persone che ci hanno dato fiducia e a chi ci ha ridato fiducia. E’ un risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da Fratelli d’Italia si riduce, la nostra campagna elettorale ha premiato”. Il segretario del Pd Elly Schlein rende la sua prima dichiarazione pubblica alle ore 01:45. “Continueremo le nostre battaglie in maniera ancora più forte – ha detto ancora la Schlein – sentendo ancora più forte la responsabilità che gli elettori ci hanno dato. Il totale delle forze di opposizione supera il totale delle forze al governo, questo è significativo. L’astensionismo va combattuto, abbiamo il dovere di far riavvicinare la gente alla politica. In Europa il Partito Socialista tiene e ne siamo soddisfatti ed emozionati”.