Hyundai Initium, il concept che mancava 

3 minuti per la lettura

Si chiama INITIUM e il nome già promette bene. In realtà è un nuovo concept a idrogeno targato Hyundai in grado di assicurare una autonomia superiore ai 650 km e che potrebbe presto circolare sulle nostre strade. Ma andiamo per gradi: tutto inizia durante l’evento “Clearly Committed” tenutosi presso lo Hyundai Motorstudio Goyang, in Corea del Sud, dove questo stano veicolo è stato presentato ….

HYUNDAI INITIUM: DIVENTERA’ REALTA’

Cominciamo col dire che INITIUM anticipa il nuovo modello di produzione in serie con powertrain Fuel Cell a idrogeno che Hyundai intende presentare nella prima metà del prossimo anno, e racchiude i 27 anni di sviluppo della tecnologia dell’idrogeno dell’azienda. Non è una notizia da poco, in un mondo in cui i concept si sprecano senza mai diventare vetture di serie. Fra l’altro INITIUM segna anche il debutto del nuovo linguaggio stilistico del colosso coreano – “Art of Steel” – che si ispira al carattere di HTWO, la divisione di Hyundai Motor Group dedicata allo sviluppo della catena del valore dell’idrogeno.

HYUNDAI INITIUM: TRE IN UNO

Lo sviluppo di INITIUM si è concentrato su tre aspetti principali: autonomia di guida e prestazioni da riferimento, che sono i punti di forza delle auto a idrogeno; un abitacolo e un bagagliaio spaziosi, che la rendono ideale per le famiglie; caratteristiche di comfort e sicurezza all’avanguardia.

AUTONOMIA

Per massimizzare l’autonomia del veicolo, Hyundai ha dotato il concept di serbatoi di grandi dimensioni, di ruote studiate per ridurre la resistenza aerodinamica e di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, con l’obiettivo di offrire un’autonomia di guida di oltre 650 km tra un rifornimento e l’altro. Hyundai ha aumentato la potenza della cella a combustibile e la capacità della batteria, consentendo di aumentare la potenza del motore elettrico fino a 150 kW. Questo garantisce una guida fluida nelle aree urbane e permette di raggiungere velocità più elevate in autostrada.

SPAZIO

Lo spazio interno non manca, come si addice a un Suv familiare, soprattutto per i passeggeri della seconda fila e grazie a sedili dotati di schienali dall’ampio angolo di reclinazione per un maggiore comfort. L’angolo di apertura delle porte posteriori aumentano la praticità facilitando le fasi di salita e discesa dei passeggeri.

SICUREZZA

Per garantire la maggior sicurezza possibile ai passeggeri in caso di collisione, il veicolo è rinforzato con una struttura multi-scheletro nella parte anteriore e con una struttura laterale rinforzata della carrozzeria e incorpora nove airbag, assicurando livelli di sicurezza ai vertici della categoria su scala internazionale.

LA PAROLA A HYUNDAI

“Il chiaro e costante impegno di Hyundai a supporto della tecnologia a idrogeno negli ultimi 27 anni è radicato nella nostra convinzione del suo potenziale come fonte di energia pulita, accessibile e quindi equa per tutti”, ha dichiarato Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai. “Ci impegniamo a essere pionieri di un futuro in cui l’idrogeno sia utilizzato da tutti, in tutto e dappertutto. Vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio”.