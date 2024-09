Ferrari Legacy Tour, la festa della GTO

2 minuti per la lettura

Conto alla rovescia per il Ferrari Legacy Tour, manifestazione che dal 2 al 4 ottobre vedrà i proprietari della leggendaria GTO radunarsi da ogni angolo del Pianeta per intraprendere un viaggio unico, da Pinzolo alla pista di Fiorano.

LE TAPPE DEL FERRARI LEGACY TOUR

Il Tour attraverserà i luoghi più panoramici dell’alta Val Rendena e del Parco Naturale Adamello Brenta, passando per Appiano sulla Strada del Vino, e scenderà poi da Monte Bondone fino a Riva del Garda. Il secondo giorno tappa sul Monte Baldo e un’esposizione delle vetture a Mantova. Nella giornata conclusiva, il corteo di GTO giungerà infine al Museo Enzo Ferrari di Modena, per poi procedere in parata lungo il viale centrale dello stabilimento di Maranello e sulla Pista di Fiorano.

LA FERRARI GTO

Svelata al Salone di Ginevra nel marzo 1984, la GTO è anche conosciuta con la sigla non ufficiale 288 (2.8 litri, 8 cilindri). Disegnata da Pininfarina, GTO è la capostipite della serie di superocar, un termine che definisce le pietre miliari nella storia dell’automobilismo. Queste vetture sono prodotte in serie limitata e rappresentano una delle prerogative di Enzo Ferrari, ovvero l’ambizione di realizzare la miglior auto possibile per quella fase storica. Alla 288 seguì un’incredibile serie di modelli – F40, F50, Enzo Ferrari e LaFerrari – che raccontano 40 anni di innovazioni.

ECCO IL PROGRAMMA DEL FERRARI LEGACY TOUR

2 ottobre

Dalle 10:00 Partenza vetture da Pinzolo, Piazza Carera

11:30 – 12:00 Esposizione delle vetture presso Senale, località Malgasott

Dalle 12:45 Appiano sulla Strada del Vino



3 ottobre

Dalle 10:00 Partenza vetture da Pinzolo

Dalle 11:20 Chalet Rocce Rosse, Monte Bondone

13:00 – 14:25 Esposizione delle vetture da Riva del Garda, Piazza Il Brolio



4 ottobre

Dalle 09:00 Partenza vetture da Pinzolo

Dalle 11:30 Monte Baldo, Lago di Garda

13:00 – 14:30 Esposizione delle vetture a Mantova, in Piazza Sordello

16:15 Parata a Modena, presso il Museo Enzo Ferrari

Dalle 17:00 Arrivo allo stabilimento Ferrari

17:45 Parata conclusiva del Tour presso la Pista di Fiorano