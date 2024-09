Mansory Pugnator: più (o meno?) di una Ferrari Purosangue …

3 minuti per la lettura

Dedicata a chi non basta una normale Ferrari Purosangue e vuole invece andare oltre, sfidare perfino lo stile e il design di Maranello. Per costoro ecco servita la Ferrari Purosangue by Mansory, nello specifico la stessa auto ma con decisivi interventi da parte del celebre tuner tedesco. Anche il nome è cambiato in “Mansory Pugnator”, combattente dal latino, ed effettivamente l’aria battagliera ce l’ha tutta.

LE MODIFICHE DELLA MANSORY PUGNATOR

Presentata al “Monaco Yacht Show”, la Mansory Pugnator porta in dote una speciale vernice Vermillion che si traduce in sostanza in un forte colore rosso metallizzato a cui si aggiungono parti in carbonio abbinate nel design “Forged”. La parte anteriore si fa notare soprattutto per le sue vistose prese d’aria, notevolmente ingrandite nel grembiule anteriore che è stato completamente ridisegnato e realizzato anch’esso interamente in fibra di carbonio (un accorgimento tecnico per consentire il miglior flusso possibile di aria fresca ai radiatori installati direttamente dietro le prese d’aria). In fibra di carbonio è anche il cofano anteriore, che prosegue visivamente nelle prese d’aria dei passaruota e nella parte posteriore dei parafanghi anteriori. Uno spoiler sul tetto completamente ridisegnato, diviso in due parti, costituisce invece il passaggio alla parte posteriore del veicolo.

CERCHI E PNEUMATICI

Sulla Mansory Pugnator vengono montati per la prima volta cerchi FC.5 con misure di 9,5×22′ (anteriore) e 11,5×23′ (posteriore) di nuova concezione ultraleggeri monoblocco, abbinati a pneumatici ad alte prestazioni, che conferiscono alla vettura una maggiore precisione di sterzata nella guida sportiva, prestazioni migliorate e lo stesso elevato livello di comfort.

MOTORE

Gli interventi di Mansory hanno riguardato anche il motore. Grazie alle modifiche apportate alla centralina e al nuovo sistema di scarico sportivo a 4 vie, la Mansory Pugnator raggiunge una potenza massima di 755 Cv (contro i 725 della versione di serie) e una coppia di 730 Nm. Il sistema di scarico è dotato di un sistema di controllo delle alette che include due catalizzatori sportivi e termina con due terminali, uno sopra l’altro, nel grembiule posteriore realizzato, immancabilmente, interamente in fibra di carbonio.

INTERNI

Per gli interni è possibile scegliere liberamente il tipo di pelle, i colori, le trapuntature e il design in carbonio. Per il veicolo di lancio è stata scelta una pelle color avorio in contrasto con applicazioni in rosso. Non manca il volante sportivo in pelle-carbonio con luce di cambio marcia integrata, cinture di sicurezza con logo Mansory ricamato, pedali sportivi in ​​alluminio, tappetini e molte altre soluzioni per personalizzare la Purosangue (o meglio la ex Purosangue), secondo i propri desideri. Il prezzo? Mansory non lo dice, ma considerando che una “normale” Purosangue parte da 385.730 euro, francamente è l’ultimo dei dettagli da approfondire.