Arrivederci a smart fortwo

ROMA (ITALPRESS) – Per più di 25 anni, la relazione tra smart e gli italiani è stata un punto di riferimento per tutti i mercati in cui è stata commercializzata a livello globale. Nessun altro paese è mai riuscito, infatti, a ricreare il feeling che ha portato il marchio più innovativo del mercato automobilistico a conquistare oltre 650.000 clienti nel Bel Paese. Un successo che prende forma da un concept ingegneristico unico e si è affermato anche attraverso campagne rivoluzionarie, che hanno introdotto formule mai utilizzate prima per i clienti privati come ‘e puoi restituirla quando vuoì, lanciando così trend e intuizioni che oggi ritroviamo nella quotidianità l’automobile, sia dal punto di vista concettuale che commerciale. L’utilizzo del bicolor per la livrea della carrozzeria, o lo sviluppo di esclusive serie speciali (oltre 60 tra italiane e internazionali) che esaltavano il concetto di individualità: sono solo alcuni esempi del ruolo di trend setter che la fortwo ha ricoperto nel corso degli anni.

“Qualche anno fa, il lancio dell’ultima generazione endotermica di fortwo fu accompagnato da uno slogan che racchiude in sè una buona parte dell’essenza stessa di smart: tutto resta diverso”, ha dichiarato Maurizio Zaccaria, direttore vendite Mercedes-Benz Cars Italia. “In tutti questi anni, infatti, smart è sempre riuscita a reinventarsi, senza mai perdere la propria identità. Ed è proprio questa una delle chiavi del suo successo: ha voluto sempre guardare oltre il semplice concetto di automobile, pensare fuori dal coro, per conquistare la scena come una solista fuoriclasse e non come una semplice eco”. Oggi, nel congedarsi dai suoi fan più affezionati, con la consegna dell’ultima unità prodotta per il mercato italiano, fortwo si leva anche una piccola soddisfazione, conquistando il suo ultimo cliente non a Roma, da sempre smart city per eccellenza con oltre 200.000 unità immatricolate dal 1998, bensì a Milano. L’ultima fan di fortwo, Gaia Pisani, è infatti una giovane avvocatessa milanese che, a bordo della sua smart EQ fortwo, continuerà a farsi ambasciatrice di una mobilità intelligente, a zero emissioni e sempre, incredibilmente trendy.

