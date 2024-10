2 minuti per la lettura

Non basterà di certo a diventare come Indiana Jones, ma scorrazzare in giro con la sua auto potrebbe, per molti, essere una bella soddisfazione. Al punto da sborsare 115.000 dollari per aggiudicarsi la Mercedes-Benz 170 Stunt Car del 1953 utilizzata nell’ultimo film della saga, intitolato “Indiana Jones e il Quadrante del Destino”.

Mercedes-Benz 170 Stunt Car in vendita su eBay

L’auto si trova al momento in vendita su eBay a Austin, in Texas, e viene venduta con tanto di certificato di autenticità e documenti originali. Per poter partecipare al film in questione, la Mercedes-Benz 170 Stunt Car è stata sottoposta ad alcune modifiche, tra il telaio allungato un freno a mano potenziato e aggiornamenti vari per poter prendere parte alle scene acrobatiche. Ovviamente l’automobile è stata utlizzata a più non posso, e dunque è usurata in alcune sue parti, circostanza che tuttavia non ha contribuito a far calare il suo valore. Anzi.

“Indiana Jones e il Quadrante del Destino”

“Indiana Jones e il Quadrante del Destino” è il primo e unico film dedicato a Indana Jones non diretto da Steven Spielberg. Presentato in anteprima fuori concorso alla 76ª edizione del Festival di Cannes dell’anno scorso, il film ha intasato 383 milioni di dollari. La trama riprende i temi cari all’intera saga: nella Germania del 1944. Indiana Jones viene preso dai nazisti mentre tenta di recuperare la lancia di Longino, niente di meno che la famosa lancia che trafisse Gesù Cristo durante la crocifissione. Più o meno ciò che accadde nei Predatori dell’Arca perduta, in cui uno spregiudicato gerarca nazista appassionato di esoterismo cercava a tutti costi di impadronirsi dell’Arca dell’Alleanza. Con un risultato, alla fine, disastroso …