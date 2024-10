2 minuti per la lettura

Ecco la one-off della divisione Bespoke del marchio, ispirata al fenomeno ottico di un alone lunare

Si chiama Spectre Lunaflair ed è una one-off realizzata da Rolls Royce per accontentare i desideri di un (facoltosissimo) cliente americano in cerca di un’auto unica, fatta solo per lui come un abito di alta moda. Una particolarissima Rolls rifinita con una altrettanto particolare vernice olografica capace di creare una sorta di effetto “arcobaleno”.



SPECTRE LUNAFLAIR: CRISTALLI DI GHIACCIO COME PRISMI MICROSCOPICI

La sua creazione prende spunto – lo dice il nome – dal fenomeno ottico di un alone lunare, che appare come un cerchio di luce colorato attorno alla Luna. Un fenomeno causato dalla luce che attraversa cristalli di ghiaccio in alta quota, i quali agiscono come prismi microscopici: “La luce si rifrange creando un effetto ad anello technicolor affascinante, simile alla luce che attraversa un diamante”, spiegano alla casa madre.



SPECTRE LUNAFLAIR: PIÙ DI UN ANNO DI SPERIMENTAZIONE

A dirsi sembra facile, in realtà catturare questo fenomeno in una finitura di vernice ha richiesto più di un anno di sperimentazione. I tecnici Rolls Royce hanno sperimentato fino ai limiti del possibile la chimica della vernice, i tempi di applicazione e la mano di fondo pur di soddisfare i desideri del committente. Per ottenere la finitura finale hanno applicato sette strati di lacca, tra cui una mano di vernice perlescente appositamente formulata e infusa con sottili scaglie di fluoruro di magnesio e alluminio. Ciò ha creato un profondo effetto metallico in condizioni di scarsa illuminazione che esplode in technicolor arcobaleno in pieno sole.



TUTTO PARTE DALLA PHANTOM SYNTOPIA

La Spectre Lunaflair ha reso spunto da un altro capolavoro della divisione Bespoke di Rolls Royce, divisione specializzata nel realizzare vetture uniche: la Phantom Syntopia. Svelata nel 2023, questa vettura ha una finitura Liquid Noir scura e iridescente, infusa con pigmento cangiante e simile a uno specchio. Affascinato dall’aspetto della Phantom Syntopia, il committente ha chiesto al Bespoke Collective di creare un’espressione leggera e luminosa di questo concetto, che riflettesse il fascino del fenomeno dell’alone lunare.



INTERNI LUNARI

Ovviamente anche all’interno i designer ganno rispettato la volontà del cliente, con l’utilizzo di tonalità Navy Blue, White e Peony Pink sui sedili, sulle portiere e sullo Starlight Headliner che richiamano lo spettro di colori che si può osservare durante un alone lunare. Tema ripreso anche sul volante bicolore, con un lato esterno Navy Blue e un lato interno Arctic White. Cosa volere di più?