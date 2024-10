3 minuti per la lettura

Al via gli ordini per la Peugeot E-408, vettura con cui il marchio del Leone completa l’elettrificazione della propria gamma. Lunga 4,69 metri e larga 1,85, la E-408 utilizza la piattaforma E-EMP2 (Efficient Modular Platform), che si distingue per la sua lunghezza del passo di 2,79 metri. Dimensioni generose che hanno consentito di installare la batteria sotto il pianale , preservando così lo spazio nell’abitacolo .

MOTORE

La nuova Peugeot E-408 dispone di un motore elettrico che sviluppa 157 kW (210 Cv) e una coppia generosa di 345 Nm. Questo motore è prodotto in Francia, a Trémery, dalla joint venture Stellantis-Nidec. A ciò si aggiunge la batteria ad alta tensione da 58,2 kWh che offre un’autonomia di 453 km nel ciclo misto WLTP, il che significa le esigenze della maggior parte dei clienti del segmento C, il cui chilometraggio giornaliero tipico è inferiore a 45 km (Industry Data, FY23 – HY24).

E’ possibile scegliere fra tre modalità di guida, a seconda delle proprie priorità. Normal è la modalità predefinita, che imposta la potenza a 140 kW (190 CV) e la coppia a 300 Nm. Sport (157 kW/210 CV e 345 Nm) è invece disponibile si attiva automaticamente e temporaneamente durante i “kick down”. Infine la modalità ECO (125 kW/170 CV, 270 Nm) che favorisce l’autonomia preservando il piacere di guida.

Per la ricarica in corrente alternata, la vettura è dotata di serie di un caricabatterie trifase da 11 kW. Per quella in corrente continua tramite supercharger, la E-408 accetta potenze fino a 120 kW, consentendo una carica dal 20% all’80% in poco più di 30 minuti, e caricando 100 km di autonomia in poco più di 10 minuti.

INTERNI

Pieni voti ai sedili anteriori, che hanno ottenuto il marchio AGR (Aktion für Gesunder Rücken) assegnato da un’associazione tedesca indipendente di esperti di ergonomia e salute della schiena. Questa etichetta certifica l’ergonomia assicurata dalla ampia gamma di regolazioni, che permettono a qualunque guidatore di trovare la corretta postura di guida, senza tensione per la schiena. I sedili possono avere 10 diverse regolazioni anche elettriche con due possibili impostazioni di memoria per diversi conducenti, 6 regolazioni per il passeggero, nonché un massaggio pneumatico a 8 tasche con 8 diversi programmi e sedili riscaldati. Particolarmente generoso lo spazio posteriore, grazie al passo di 2,79 metri che rende la nuova E-408 la Peugeot più spaziosa per i passeggeri seduti posteriormente (183 mm di spazio per le gambe). Il bagagliaio offre una capacità di carico di 471 dm3 (metodologia VDA), che diventa di 1.545 dm3 con i sedili posteriori ripiegati.

GAMMA

Due gli allestimenti: Allure e GT. La E-408 Allure è dotata di serie di fari a LED, cerchi in lega da 19”, Peugeot-Cockpit con quadro strumenti digitale da 10″ personalizzabile, navigazione connessa con pianificatore di viaggio, mirroring wireless Apple CarPlay/Android Auto, impianto audio a 6 altoparlanti, sedile conducente e volante riscaldati, climatizzatore automatico bizona, telecamera di parcheggio posteriore e sensori, pompa di calore. La E-408 GT è dotata di serie, oltre all’equipaggiamento della versione Allure: fari a LED Matrix, sensori di parcheggio anteriori, rivestimenti interni in alluminio con illuminazione ambientale personalizzabile a 8 colori, battitacco in alluminio, portellone motorizzato, pacchetto Drive Assist Plus (guida semi-autonoma di livello 2). Cinque i colori disponibili per la nuova PEUGEOT E-408: Bianco Okenite, Blu Ossessione, Grigio Selenio, Rosso Elisir e Nero Perla Nera.

Dulcis in fundo la nuova E-408 è garantita fino a 8 anni / 160.000 km, la più lunga di qualsiasi marchio europeo. I prezzi? Peugeot si è riservata di comunicarli più avanti.