Conto alla rovescia per l’avvio di EICMA 2024, Esposizione internazionale delle due ruote in programma alla Fiera di Milano dal 7 al 10 novembre prossimo. L’edizione di quest’anno, la numero 81, celebrerà fra l’altro i 110 anni di storia della manifestazione, come sempre ricca di novità da offrire in pasto agli appassionati.

EICMA 2024: IL RITORNO DI BMW e HARLEY-DAVIDSON

Da record il numero di metri quadri occupati – anche il confronto agli anni pre-Covid – e, con il ritorno di marchi come BMW e Harley-Davidson, insieme alle conferme dei brand storici e di quelli più recenti, anche la partecipazione delle Case costruttrici è pressoché completa e da primato. Senza contare il grande investimento organizzativo per rilanciare il palinsesto di spettacoli e i contenuti adrenalinici, espositivi e racing offerti dall’area esterna MotoLive.



EICMA 2024: UN SITO DEDICATO

Già disponibili sul sito della manifestazione www.eicma.it tutte le informazioni preliminari sull’evento espositivo. Sempre sul portale di EICMA è possibile acquistare i biglietti d’ingresso: 20 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) il prezzo dell’intero, mentre il biglietto ridotto, riservato ai visitatori tra i 4 e 13 anni, è in vendita a 10 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione), due euro in meno rispetto al 2023.

IL BIGLIETTO POMERIDIANO

Tra le novità dell’edizione 2024, il biglietto pomeridiano. Introdotto dall’organizzazione anche per agevolare i visitatori locali e per alleggerire la pressione mattutina ai tornelli, è disponibile in un numero contingentato al prezzo di 14 euro per l’intero (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) e di 7 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) per il ridotto (4-13 anni). Il biglietto pomeridiano sarà valido dalle 13.30 fino alla chiusura della manifestazione.