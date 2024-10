2 minuti per la lettura

Anteprima mondiale al Salone di Parigi per B10, il terzo modello targato Leapmotor dopo C10 e T03. Nello specifico B10 è un C-SUV costruito sulla piattaforma LEAP 3.5, una piattaforma altamente integrata che offre sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), un cockpit digitale personalizzabile e capacità di guida intelligente.

PARLA IL FONDATORE

“La B10 incarna la nostra visione di un futuro elettrico, – ha dichiarato il fondatore di Leapmotor Zhu Jiangming – offrendo non solo prestazioni superiori e connettività intelligente, ma rendendo anche quel futuro accessibile ai consumatori di tutto il mondo”. Dal 23 settembre, Leapmotor ha già iniziato le vendite in Europa, con oltre 200 concessionari in 13 paesi. L’azienda prevede di ampliare questa rete a 500 punti vendita in Europa entro la fine del 2025.

LEAPMOTOR B10: LA PAROLA AL CEO

Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International, ha sottolineato l’ambiziosa strategia globale di Leapmotor. “Leapmotor International può essere una start-up, ma è una start-up con due genitori incredibilmente forti. Uno porta innovazione e prezzi competitivi, mentre l’altro, attraverso la nostra partnership con Stellantis, offre risorse globali potenti e un’infrastruttura di assistenza senza pari. Insieme, siamo in grado di offrire ai consumatori prodotti come la B10, che combinano tecnologia avanzata e convenienza”.

Leapmotor – joint venture guidata da Stellantis – si sta preparando a lanciare ulteriori modelli della serie B nel 2025, con l’obiettivo di ampliare il proprio portafoglio e offrire veicoli elettrici accessibili dal punto di vista del prezzo.