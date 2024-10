1 minuto per la lettura

Sorpresa: fino al 31 dicembre chi sceglierà di noleggiare una smart a trazione integrale potrà beneficiare di un set smart di gomme invernali in omaggio. E’ questo il nocciolo della nuova iniziativa dedicata alla sicurezza stradale lanciata dal marchio in questi giorni, nell’ottica di offrire un servizio in vista della stagione fredda.

UN PACCHETTO COMPLETO DI CAMBIO STAGIONALE DELLE GOMME

“La gamma 4×4 di smart, che include i modelli BRABUS e Pulse, è studiata per assicurare prestazioni elevate anche in condizioni climatiche avverse”, spiegano alla casa madre. “Grazie alla nuova offerta, i clienti del noleggio potranno contare su un pacchetto completo di cambio stagionale delle gomme, con installazione e stoccaggio degli pneumatici estivi per essere pronti al passaggio stagionale. Questo approccio assicura la perfetta combinazione tra performance, praticità e sicurezza in ogni stagione”.

Il servizio set smart di gomme invernali in omaggio, disponibile con consegna entro quattro settimane dalla conferma del noleggio, è parte di un’offerta limitata nel tempo, che integra quella già presente, supportata dagli incentivi disponibili fino alla fine dell’anno.



SET SMART DI GOMME INVERNALI IN OMAGGIO: IL NOLEGGIO

Il noleggio di smart #1 Pulse è disponibile a partire da 442 euro al mese (IVA inclusa), con un anticipo di 7.500 euro, per una durata di 48 mesi e 40.000 km. Per chi desidera prestazioni ancora più elevate, la smart #1 BRABUS è offerta a partire da 491 euro al mese (IVA inclusa), con le stesse condizioni di anticipo, durata e chilometraggio.