2 minuti per la lettura

Nemmeno il tempo di gustarsi una novità come la Inster, presentata da Hyundai qualche settimana fa, che ecco subito arrivare la rispetta versione Cross del nuovo city-Suv full electric. Una versione cioè con chiare vocazioni fuoristradistiche e adatta a una gamma ampia di necessità.

CARATTERISTICHE

Cosa cambia rispetto al fratello cittadino? Anzitutto gli ampi paraurti anteriori e posteriori rettangolari e i passaruota neri in rilievo per enfatizzare il suo carattere avventuroso. Gli elementi protettivi anteriori e posteriori, insieme alle minigonne laterali e ai cerchi in lega da 17 pollici con disegno specifico, offrono una soluzione ideale per la guida anche su strade sconnesse. Le barre portatutto sul tetto sono di serie, con la possibilità di aggiungere un portapacchi studiato per trasportare il necessario. Di serie anche volante e sedili anteriori riscaldabili e i fari anteriori a LED.

HYUNDAI INSTER CROSS: COME E’ FATTA DENTRO

Oltre ai colori disponibili per Inster (alcuni dei quali con tetto nero bicolore), la versione Cross sarà offerta anche nell’esclusivo Amazonas Green Matte. All’interno, spicca invece una speciale combinazione di tessuto grigio e finiture giallo lime, elemento che verrà ripreso anche in dettagli della plancia. Completo l’equipaggiamento – di serie – di tecnologie e connettività, con due schermi da 10,25’’ per strumentazione ed infotainment, navigatore, Apple CarPlay e Android Auto, servizi LIVE e telematica Bluelink, sensori di parcheggio posteriori, retrocamera, climatizzatore automatico, caricatore di bordo da 11 kW e tanto altro.

E L’AUTONOMIA …?

L’autonomia interamente elettrica è fino a 360 km con batteria da 49 kWh e motore da 115 Cv, mentre la capacità di ricarica rapida consente di passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti.

HYUNDAI INSTER CROSS: L’ASPETTO SICUREZZA

Nel pacchetto ADAS rientrano l’Highway Driving Assist 1.5, lo Smart Cruise Control con funzione Stop&Go, il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e funzione Junction per le svolte a sinistra, il Sistema di mantenimento al centro della corsia, il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità e il Rear Occupant Alert, per non scordare bambini, animali o oggetti sui sedili posteriori. Disponibili sulla versione Cross anche il Blind Spot Collision Avoidance Assist, il Sorround View Monitor, il Blind Spot View Monitor e il Parking Collision Avoidance Assist–Reverse.

LEGGI ANCHE: Scossa Hyundai: ecco Inster, il mini Suv full electric



Quando arriverà in Italia? Considerando che la produzione inizierà nei prossimi mesi, la vedremo nelle concessionarie Hyundai nel primo trimestre del 2025.