2 minuti per la lettura

La famiglia della Kia Niro full hybrid si allarga con l’arrivo sul mercato italiano della versione battezzata Tri-Fuel, dotata cioè anche dell’opzione GPL. Sotto il cofano vibra lo stesso motore Smartstream GDI da 1,6 litri ad alta efficienza, che in questa versione eroga però 90 Cv, sommati ai 43,5 Cv del motore elettrico. Il tutto con il cambio automatico a doppia frizione a sei marce, coadiuvato dalle sospensioni anteriori di tipo MacPherson e posteriori a quattro bracci multilink.

1.600 KM CON UN PIENO DI CARBURANTE

Qual è il vantaggio? Un risparmio economico non indifferente. E’ possibile percorrere nel ciclo combinato circa 1.600 km con un pieno, calcolando che il serbatoio a benzina ha una capacità di 42 litri e quello a GPL di 40 litri.



KIA NIRO TRI-FUEL: INTERNI

Per il resto non cambia molto rispetto alla sorella di garage. Lunga 4.420 mm, larga 1.825, con un passo di 2.720 mm, anche per la Tri-Fuel sono previste le otto colorazioni esterne dell’attuale gamma Niro: Cityscape Green, Clear White, Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Mineral Blue, Interstellar Grey, Runway Red e Steel Grey.

A parte il commutatore per passare da benzina a GPL, all’interno spiccano i due schermi da 10,25 pollici dove sono riportare tutte le informazioni sul veicolo e sulla navigazione, mentre attraverso un display touch multimodale si accede alle varie funzioni dell’infotainment e del riscaldamento, riducendo al minimo le distrazioni.

SISTEMI DI SICUREZZA

Non mancano i sistemi di assistenza alla guida intelligenti, in particolare quelli della famiglia DriveWise di Kia (ADAS). Come ad esempio il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), che vigila sul pericolo di collisioni con gli altri utenti della strada e con i pedoni. Il sistema segnala il rischio tramite un avviso acustico e visivo e, nelle evenienze più pericolose, può intervenire direttamente sull’impianto frenante. In prossimità degli incroci, l’utilizzo dell’indicatore di direzione attiva la funzione Junction Turning. Nel caso in cui il sistema emetta un avviso sonoro e il conducente non intervenga, il sistema azionerà automaticamente i freni per evitare il potenziale impatto.



KIA NIRO TRI-FUEL: ALLESTIMENTI E PREZZI

Tre gli allestimenti disponibili: Business, Style ed Evolution, messi già a listino rispettivamente a 34.450, 37.200 e 39.200 euro.