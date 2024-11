Honda Forza 350, l’aggiornamento è servito

3 minuti per la lettura

Sul red carpet di Eicma 2024 non poteva mancare uno dei massimi esponenti dell’emisfero degli scooteroni, ovvero l’Honda Forza 350, che per il 2025 si proporrà sul mercato con qualche aggiornameno. Nonostante il prezzo sia stato ancora ufficialmente top secret – ma non dovrebbe essere superiore più di tanto rispetto ai 6.300 euro di base della versione 2022/24 – lo scooter Sports‑GT di media cilindrata Honda sarà ancora più accattivante e desiderabile.

STRUMENTAZIONE

25YM Honda Forza 350

Il primo applauso parte per la nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici con connettività Honda RoadSync per smartphone, adesso gestibile tramite il nuovo blocchetto di sinistra semplificato nei comandi e nel funzionamento. La comoda presa USB‑C si trova nel vano portaoggetti anteriore, mentre nell’ampio spazio sottosella – ora illuminato internamente – trovano spazio due caschi integrali e non solo.

25YM Honda Forza 350

HONDA FORZA 350: TELAIO e MOTORE

Restano invece invariati il telaio tubolare in acciaio, la forcella tradizionale da 33 mm, il doppio ammortizzatore posteriore e i cerchi da 15 e 14 pollici rispettivamente all’anteriore e al posteriore, così come il performante motore monocilindrico monoalbero a 4 valvole raffreddato a liquido di 330 cc, tenuto a bada dal controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control). Con una potenza massima di 29,2 Cv (21,5 kW) e un picco di coppia di 31,5 Nm, accelerazione e ripresa sono brillanti in ogni situazione e la velocità massima effettiva tocca i 137 km/h. Questo insieme di elementi garantisce manovrabilità e grande agilità nel contesto urbano.

CONSUMI

Grazie ai parametri di funzionamento rivisti dell’ECU, alle nuove componenti e strutture interne di catalizzatore e silenziatore e al nuovo sensore SO2, il Forza 350 raggiunge gli standard omologativi Euro5+.

I consumi di carburante si attestano su 30 km/l (nel ciclo medio WMTC); il serbatoio da 11,7 L offre quindi una potenziale autonomia di oltre 340 km. Inoltre, per il 2025 guadagna l’omologazione Euro5+ grazie a parametri di funzionamento rivisti dell’ECU, a nuove componenti e strutture interne di catalizzatore e silenziatore e al nuovo sensore SO2.

25YM Honda Forza 350

HONDA FORZA 350: CONFORT

Il vano sottosella può ospitare due caschi integrali, con la possibilità di suddividere l’area di carico per riporre, ad esempio, un casco e/o il completo antipioggia oppure una borsa anche di dimensioni abbondanti. Il vano portaoggetti anteriore risulta comodo per riporre lo smartphone o una bottiglietta d’acqua. Esso ospita anche una presa di ricarica USB-C per caricare anche in movimento i più recenti device. Tutto l’impianto luci è full-LED.

Gli indicatori di direzione del Forza 350 sono dotati della funzione di segnalazione della frenata di emergenza. Quando il modulatore ABS rileva una frenata intensa e improvvisa, le frecce lampeggiano velocemente per avvisare i conducenti degli altri veicoli di prestare attenzione.

ACCESSORI

Una vasta gamma di Accessori Originali Honda è disponibile per il Forza 350, sia singolarmente che organizzati in pratici pacchetti sulla base della destinazione d’uso: Style Pack è una selezione di accessori pensati per esaltare il look sportivo e premium del Forza 350, senza sacrificare il comfort di pilota e passeggero: Pedane poggia piedi in acciaio, Sella comfort, Schienalino passeggero

Urban Pack trasforma il Forza in un mezzo ancor più pratico per affrontare il commuting quotidiano: Manopole riscladabili, Allarme, Smart Top Box da 45 L (di serie sulla versione Deluxe), Top Box da 35 L, Borsa interna per Top Box e Portapacchi posteriore.