Cupra Tavascan ottiene le 5 stelle Euro NCAP

2 minuti per la lettura

La Cupra Tavascan ha ottenuto 5 Euro NCAP nei severi test sulla sicurezza. Il Suv coupé full electric del brand spagnolo ha ottenuto il massimo del punteggio in ciascuna delle aree valutate: occupanti adulti (89%), occupanti bambini (86%), utenti della strada vulnerabili (80%) e assistenti alla sicurezza (79%).

I SISTEMI DI SICUREZZA DELLA CUPRA TAVASCAN

Tra i sistemi che aiutano il conducente a rimanere vigile e attento alla strada spiccano il riconoscimento dei segnali stradali, il cruise control adattivo predittivo (ACC), l’adattamento intelligente della velocità, l’assistenza per gli angoli laterali o ciechi, l’assistenza al mantenimento della corsia, l’avviso e l’assistenza all’uscita, il rilevamento della stanchezza e la telecamera posteriore a 360º (Top View Camera).

LEGGI ANCHE: Al via la produzione della nuova Cupra Terramar



La Tavascan è inoltre dotata di avanzate funzioni di sicurezza attiva come l’Automatic Safety Braking Assist (Front Assist), con Turn Assist e Dodge Assist. Il sistema previene o mitiga possibili danni in situazioni di emergenza, monitorando gli altri utenti della strada come auto, pedoni e biciclette.

CUPRA TAVASCAN: PEDONI AL SICURO

Tavascan è stata progettata anche per ridurre al minimo le lesioni ai pedoni grazie all’introduzione del cofano attivo. In caso di collisione imminente con un utente stradale vulnerabile, la sezione posteriore del cofano dell’auto si solleva automaticamente. Questa azione aumenta la distanza tra il cofano e le parti fisse rigide, creando più spazio per una deformazione controllata al momento dell’impatto. Fornendo un’ammortizzazione supplementare, il sistema contribuisce a ridurre la gravità delle lesioni alla testa.

I TEST EURO NCAP

I test Euro NCAP sono noti per esortare i costruttori a produrre veicoli più sicuri, per tutelare sia la sicurezza dei passeggeri che degli utenti della strada. Nel corso degli anni, i test sono stati aggiornati per includere le procedure più recenti e valutare le tecnologie più moderne.