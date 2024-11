Gomme invernali: dal 15 novembre scatta l’obbligo

1 minuto per la lettura

Alla fine il freddo è arrivato. Lo abbiamo atteso per gran parte dell’autunno sfoggiando maniche corte come se nulla fosse, e ora invece inizia a farsi sentire. Per gli automobilisti questo significa una cosa ben precisa: montare le gomme invernali. Da domani, venerdì 15 novembre, scatta l’obbligo in via ufficiale, obbligo che terminerà il prossimo 15 aprile, e coloro che non si adegueranno andranno incontro a delle sanzioni.

SOLO IN ALCUNE STRADE

Va tuttavia chiarito che le gomme invernali sono obbligatorie solo su alcune strade ed è possibile evitare la multa se si dimostra di avere a bordo delle catene da neve o delle calze da neve. Il consiglio è quello comunque di controllare le varie ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di appartenenza, ordinanze che verranno aggiornate nei prossimi giorni. Le sanzioni per chi non monta gomme invernali o viaggia senza catene da neve o calze da neve a bordo, laddove vige l’obbligo, variano da 39 a 159 euro nei centri abitati, e da 80 a 318 euro fuori dai centri abitati.

PERCHE’ LE GOMME INVERNALI?

I pneumatici invernali sono progettati per mantenere prestazioni ottimali in condizioni di temperatura inferiore ai 7°C. Il che significa offrire un’aderenza e una trazione superiori rispetto alle gomme estive. L’obiettvo è ovviamente la sicurezza, perché la cosa si traduce in una riduzione considerevole degli spazi di frenata. E’ consigliabile inoltre rivolgersi sempre a prfessioknistik qualificati e certificati. Per le auto dotate invece di sensori di pressione, ricordatevi di far ritarare tali sensori per garantire il corretto monitoraggio della pressione.