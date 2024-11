Car of the Year 2025: annunciate le 7 finaliste

1 minuto per la lettura

Il comitato organizzatore del Premio “Car of the Year” ha annunciato quali saranno le 7 finaliste dell’edizione 2025. Eccole dunque: Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, KIA EV3 e Renault 5/Alpine A290. Le voci che iniziano a circolare fra gli addetti ai lavori è che la vincitrice potrebbe essere proprio la Alfa Junior.



CAR OF THE YEAR 2025: L’ANNUNCIO IL PROSSIMO 10 GENNAIO

Per saperlo in via definiva dobbiamo però aspettare l’annuncio previsto per il prossimo 10 gennaio, annuncio che avverrà alle ore 11,30 sulla passerella del Bruxelles Motor Show. La scelta delle sette finaliste è avvenuta per mano dei 59 giornalisti specializzati di 22 Paesi facenti parte della giuria, che hanno esaminato e valutato una lunga lista di 40 modelli presenti nel mercato europeo.

LTRE TRE AUTO ITALIANE NELLA SELEZIONE

Nella selezione che ha portato a questi sette modelli c’erano altre tre auto italiane, ossia la Fiat Grande Panda, la Maserati GranTurismo e la Maserati Grecale. Anche Renault, oltre alla Renault 5 e/o alla Alpine A290 era presente con altri tre modelli, mentre nel grande calderone delle 40 vetture selezionate spiccava la scelta di ben 25 modelli full electric. L’edizione del “Car of the Year 2024”, lo ricordiamo, fu vinta dalla Renault Scenic.

L’ALFA ROMEO JUNIOR

Junior è disponibile nelle configurazioni “IBRIDA”, 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV, prima nel segmento ad offrire anche la variante a trazione integrale Q4, ed “ELETTRICA”, in 2 varianti di potenza con 156CV e autonomia fino a 410 km, e la più sportiva VELOCE con 280CV, massima espressione del DNA sportivo Alfa Romeo.