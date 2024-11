MG HS conquista le 5 stelle Euro NCAP

2 minuti per la lettura

Euro NCAP ha assegnato alla MG HS il massimo punteggio di 5 stelle. Il nuovo C-Suv del marchio controllato da Saic Motors si è distinto nei test di valutazione per la sicurezza degli occupanti adulti e bambini, oltre a possedere caratteristiche progettuali anche per la protezione degli utenti vulnerabili della strada.

I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA MG HS

Tutti i modelli della gamma HS beneficiano di un pacchetto MG Pilot potenziato che comprende funzioni chiave per la sicurezza come la frenata di emergenza attiva (AEB) efficace per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada come pedoni e biciclette. Dispone inoltre del DOW, una protezione contro il “dooring”, quando una portiera viene improvvisamente aperta sulla traiettoria di un ciclista che si avvicina da dietro. Completano la dotazione il sistema di mantenimento della corsia con avviso di superamento della linea di carreggiata, il rilevamento dell’angolo cieco con assistenza al cambio di corsia, l’avviso di attenzione del conducente, l’avviso di collisione anteriore, l’avviso di traffico trasversale posteriore e l’avviso di porta aperta. I modelli MG HS con cambio automatico sono inoltre dotati di Adaptive Cruise Control e Traffic Jam Assist.



5 STELLE EURO NCAP A MG HS: COSì ANDREA BARTOLOMEO

“Siamo estremamente orgogliosi che la nostra gamma sia riconosciuta per il suo valore e la qualità che esprime.”, commenta Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy. “La nuova MG HS ha riconfermato l’elevato livello degli standard di sicurezza anche con i nuovi protocolli del test EURO NCAP. L’avanzamento tecnologico delle nostre vetture inizia già dalla fase di progettazione. SAIC è molto attenta alla sicurezza sia di chi è a bordo della vettura, sia di chi è all’esterno. La sicurezza rappresenta da sempre un elemento cardine per il gruppo SAIC e la ricerca e lo sviluppo continuo di soluzioni sempre più all’avanguardia è testimoniato proprio dai risultati ottenuti in questi test indipendenti.”